Lo que Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus guardan para el Benidorm Fest: "Vamos a crear momentos que todos recordaremos"

Los nervios están a flor de piel. Quedan 37 días para la final del Benidorm Fest 2026 y, en RTVE, tras rechazar participar en Eurovisión por la presencia de Israel, están atando los últimos cabos. La maquinaría ya está engradada. Sólo faltaba presentar oficialmente a los conductores de la quinta edición, que se celebrará el 10, 12 y 14 de febrero en el Palau L’illa de la Música: Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus han tomado Torrespaña para desvelar las últimas novedades. "Estamos ante el festival más ambicioso de la música", ha subrayado Sergio Calderón, su director. Los datos así lo avalan: los oyentes diarios han crecido un 23% y las reproducciones diarias se han disparado un 63%.

"Estoy como un niño con zapatos nuevos. Llevo tiempo buscando este giro en mi carrera. RTVE es el último gran sitio que me quedaba por trabajar. Nunca he presentado un formato de esta envergadura, es un reto", ha explicado un Jesús Vázquez emocionado. Tras tres décadas en la televisión privada, el presentador de Operación Triunfo, Supervivientes y La Voz, entre otros programas, por primera vez, da el salto a la pública. Sustituirá a las acertadísimas Paula Vázquez y Ruth Lorenzo.

Los presentadores del Benidorm Fest 2026 en Torrespaña. / GUSTAVO VALIENTE

Javier Ambrossi es la otra gran novedad. El director de Paquita Salas, Veneno, La llamada y La mesías se incorpora al certamen poco antes de estrenar la película La bola negra: "Amo la televisión, ha sido muy importante en mi desarrollo. Estoy en un momento personal en el que necesito alegrías. Estoy abierto a hacer todo lo que nunca he hecho antes. Cuando tienes tan claro algo, nada puede salir mal". A su lado, Inés Hernand. Lleva cinco años acercando el Benidorm Fest a las nuevas generaciones: su lenguaje extrovertido e desprejuiciado es la clave. "Mirad las audiencias, aquí todo son éxitos".

También regresa Lalachus tras participar el año pasado en La noche del Benidorm Fest, un especial que analizaba en La 1 todo lo ocurrido en la gala final. "Me vuelvo loca", ha dicho entre gritos antes de desvelar al artista invitado a la final: Chanel celebrará el quinto aniversario de su hazaña en Eurovisión con SloMo. "Vamos a crear momentos que todos recordaremos", ha insistido Calderón. Ya tienen el arsenal preparado.

Tres premios

Asha, Atyat, Dani J, Dora y Marlon Collins, Funambulista, Greg Taro, Izan Llunas, Kenneth, Kitai, Ku Minerva, Luna Ki, Julia Medina y María León, Mayo, Mikel Herzog, Miranda y Baila Mamá, Rosalinda, The Quinquis y Tony Grox y Lucicalys protagonizará el Benidorm Fest 2026. 18 artistas entre 870 candidatos que, a priori, ya veremos, parten de un punto distinto: España no irá a Eurovisión por la presencia de Israel. La polémica lleva dos ediciones copando titulares: mientras Eden Golan (2024) y Yuval Raphael (2025) cantaban, su país asesinaba a personas en Gaza. Lo que, sin embargo, a diferencia de lo que sucedió con Rusia, no provocó su expulsión. "La carga política del festival es enorme. Israel lo sabe y lo utiliza para proyectar sus mensajes", dijo José Pablo López, presidente de RTVE, en septiembre. Una lucha respaldada por Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos.

La Sirenita de Oro será el nuevo trofeo del Benidorm Fest 2026. / RTVE

El Benidorm Fest ha incorporado novedades respecto a sus ediciones anteriores. Con el objetivo de dar una entidad propia al certamen, ha establecido un premio de 150.000 euros para la propuesta vencedora: 100.000 para el artista y 50.000 para los autores. Además, se han preparado dos galardones más: la grabación de un single en Miami y otro en Estocolmo. En esta ocasión, se ha renovado el equipo casi al completo. Sergio Jaén ejercerá de director artístico, mientras que Ari Levelä asumirá el diseño de escenografía. Borja Rueda será el coreógrafo y Mercè Llorens coordinará la realización. Para evitar cambios como los que experimentó la propuesta de Melody, se han establecido dos posibles modelos de trabajo: uno interno (in-house) controlado por RTVE y otro externo (out-house) gestionado por el artista. Asimismo, el escenario se modernizará con una plataforma pentagonal que recuerda al de la primera hornada. El objetivo: ganar espacio para aumentar el aforo.

Cambio en las votaciones

En cuanto al sistema de votación, se ha introducido una novedad: se recupera el voto demoscópico que se eliminó en 2025 pese a las críticas de los seguidores. De esa forma, tanto en las semifinales como en la final, el 50% de los puntos los otorgará el comité de expertos, el 25% el televoto y el otro 25% a esta muestra seleccionada de la sociedad. También ha introducido una cláusula nueva a raíz de las polémicas declaraciones que Melody realizó en distintos espacios televisivos: “Los participantes no podrán acudir a programas, entrevistas y espacios de medios distintos a RTVE hasta la finalización del concurso”.

Melody defendió 'Esa diva' en el Benidorm Fest 2025. / RTVE

Como ya ha sucedido anteriormente, el ente público mantiene su compromiso de promocionar a los artistas del Benidorm Fest en distintas plataformas: ahí están los Juegos Olímpicos, la Vuelta Ciclista y el Mundial de Fútbol, entre otros. Desde que la cadena decidió apostar por él, no sólo ha logrado revolucionar a un país desencantado con el famoso certamen, también ha conseguido impulsar a numerosos artistas.