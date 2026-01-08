La borrasca Goretti activa el temporal de lluvia: olas de 6 metros y rachas muy intensas en Galicia

Galicia entró este jueves en el radio de acción de la borrasca Goretti, un sistema que, según ha explicado el portavoz de AEMET, se profundizará «muy rápidamente» mediante un proceso de ciclogénesis explosiva. Aunque el centro de la depresión se situará entre el Reino Unido y Francia, su influencia se dejará sentir con fuerza en el noroeste peninsular, especialmente en el litoral gallego, donde se espera un temporal marítimo «importante» y un repunte notable del viento.

El episodio más adverso se concentrará entre la tarde de hoy y mañana. AEMET advierte de un oleaje superior a los seis metros, «especialmente en las costas del norte de Galicia», un umbral que se repetirá durante la jornada del viernes, cuando las olas podrían volver a superar esa cota.

En paralelo, MeteoGalicia encuadra el arranque del episodio en una borrasca situada al sudoeste de Irlanda y el paso de un frente frío activo: el cielo estará parcialmente nuboso y las precipitaciones avanzarán de oeste a este a lo largo del día.

Las lluvias serán más intensas en la franja atlántica y podrán ir acompañadas de tormenta, mientras el viento soplará fuerte del sudoeste, con rachas muy fuertes en el tercio norte y en zonas altas. Además, la cota de nieve irá descendiendo hasta situarse alrededor de los 1.100 metros al final de la jornada, con temperaturas en ligero a moderado ascenso.

Imagen de satélite que facilita en su web MeteoGalicia, a hora de la entrada del frente "Goretti". / fdv

La peor cara del temporal se verá en la costa. La agencia gallega mantiene para este viernes la alerta naranja por oleaje en la Costa da Morte, todo el litoral de A Coruña y la Mariña lucense, un aviso que se suma al escenario de mar gruesa descrito por AEMET para el Cantábrico y el norte gallego. En tierra, el viento irá ganando protagonismo: Goretti se notará en España «sobre todo» por un aumento de la intensidad del viento, con rachas muy fuertes en el norte y también en el este peninsular.

Las lluvias también se abrirán paso con el avance del frente. Eltiempo.es apunta a que, desde la tarde, el sistema dejará precipitaciones en Galicia y Asturias, con mayor intensidad en localidades como A Coruña, Vigo, Ourense y Santiago de Compostela, antes de extenderse durante la noche hacia otras zonas del norte. Mañana viernes, el patrón se mantiene: lluvias persistentes en Galicia, mientras las rachas asociadas al temporal podrían superar los 80 km/h en algunas regiones, en un contexto en el que los avisos por viento se extienden a amplias áreas del país.

Para el viernes, MeteoGalicia prevé un cambio de configuración: quedará una circulación del noroeste que arrastrará una masa de aire fría desde latitudes más altas. Se esperan chubascos, más intensos en la mitad norte, con tendencia a remitir al final de la jornada. La cota de nieve se moverá entre 900 y 1.000 metros, con un ligero descenso térmico y vientos del noroeste moderados en general, pero fuertes en el litoral norte.

Fin de semana

De cara al fin de semana, AEMET dibuja una tendencia hacia un tiempo más estable el sábado, aunque todavía con vientos intensos y temporal marítimo que tenderán a remitir. Pese a esa mejoría, el pronóstico insiste en que lloverá de forma persistente en Galicia y en las comunidades cantábricas, con precipitaciones también posibles —aunque más irregulares— en otros puntos de la mitad norte. En montaña, la nieve bajará: AEMET sitúa la cota en torno a 500–700 metros en Pirineos y 800–1.000 en la cordillera Cantábrica.

El domingo, un nuevo frente volverá a activar la inestabilidad en el noroeste: se esperan lluvias en Galicia y en el Cantábrico, además de precipitaciones en otras regiones del interior. Ese día, las temperaturas tenderán a subir y la nieve quedará reservada a cotas altas.

El episodio llega, además, en un cambio de patrón térmico: la masa de aire ártico que marcó los primeros días de 2026 se retira y se abre paso un ascenso de temperaturas en gran parte del país. Pero en Galicia, al menos hasta el domingo, el foco seguirá puesto en el mar y el viento: el temporal costero, con olas de más de seis metros y avisos activos, será el factor más determinante de un fin de semana que todavía se anuncia revuelto.

Precaución en el litoral: con mar muy alterada y rachas fuertes, se recomienda evitar diques, espigones y paseos marítimos en los momentos de pleamar, además de asegurar objetos en exteriores ante posibles golpes de viento.