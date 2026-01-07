Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EEUU intercepta petrolero rusoEl premio del Niño MarcosGallegos Tragedia SuizaAgua gallega TitanicInfraestructuras estatales VigoRetirada Aspas
instagramlinkedin

Renfe lanza este jueves su campaña 'Superprecio' con la venta de billetes en AVE desde 15 euros y en Avlo, desde 7

La promoción será válida para viajar a cualquier destino en trenes AVE, Avlo, Alvia, Intercity, Euromed y AVE Internacional

Viajera en la estación de Urzáiz.

Viajera en la estación de Urzáiz. / ALBA VILLAR

E. P.

Renfe lanzará este jueves, 8 de enero, una promoción para comprar billetes de AVE desde los 15 euros y de Avlo desde su precio más bajo habitual de 7 euros, que estará vigente hasta el 18 de enero o hasta agotar las plazas promocionadas.

La promoción será válida para viajar a cualquier destino en trenes AVE, Avlo, Alvia, Intercity, Euromed y AVE Internacional a partir del 8 de enero, según ha informado en un comunicado el operador ferroviario.

Los billetes promocionales estarán identificados como 'Superprecio' en la web y app, y los clientes podrán mejorar la categoría de su billete 'Básico' (la opción más económica) para pasar a la modalidad 'Elige', que ofrece mayor flexibilidad para personalizar complementos y acceder a ventajas como cambios y anulaciones por 3 euros adicionales (excepto en AVE Internacional).

Noticias relacionadas y más

Los viajeros que formen parte del programa de fidelización Más Renfe se beneficiarán tanto de los Superprecios como del ahorro acumulado en puntos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents