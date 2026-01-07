Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'GH Dúo' se fija en el 'Benidorm Fest 2025' y ficha a Sonia Madoc como concursante... ¿con Selena Leo como pareja?

La cantante se suma a una edición cada vez más potente del reality de Telecinco, que ya reúne a pesos pesados del corazón y la televisión.

Sonia Madoc y Selena Leo.

Sonia Madoc y Selena Leo. / Telecinco

Carlos Merenciano

Madrid

Sonia Madoc, es la nueva concursante confirmada de 'Gran Hermano Dúo'. La cuarta edición del reality continúa reforzando su casting con perfiles muy reconocibles y suma así a una artista que marcó a toda una generación a principios de los 2000 con el mítico dúo Sonia y Selena.

La cantante ha oficializado su participación con un vídeo de presentación en el que no ha dudado en tirar de nostalgia, entonando su archiconocido estribillo: “¡Yo quiero bailar… toda la noche… en ‘GH DÚO’!”. Un guiño directo al tema que la catapultó al éxito en 2001 y que convirtió a Sonia en un fenómeno internacional.

Aquel éxito mundial, que se grabó en varios idiomas y sonó con fuerza dentro y fuera de España, le permitió financiar sus estudios universitarios y emprender nuevos proyectos profesionales, incluida la creación de su propia marca de moda. Años después, en 2006, Sonia Madoc regresó a la música con nuevos singles como ‘Bailemos en el sol’ o ‘Todos a la bahía’, manteniéndose ligada al panorama artístico.

Más recientemente, en 2025, volvió a unir fuerzas con Selena Leo para intentar representar a España en 'Eurovisión', aunque su propuesta ‘Reinas’ no logró imponerse a Melody y su ‘Esa Diva’. Tras aquella experiencia, ambas anunciaron de nuevo su separación profesional en medio de declaraciones que evidenciaban tensiones personales, lo que ahora ha hecho sospechar a las redes sociales que el reality podría reunir a la pareja artística de nuevo en la casa de Tres Cantos.

Más allá de la música, Sonia Madoc se enfrenta ahora a un reto muy distinto: convivir bajo el ojo constante de las cámaras en ‘GH DÚO 4’, donde compartirá experiencia con concursantes ya confirmados como Anita Williams, Raquel Salazar, Antonio Canales, Belén Rodríguez, Carmen Borrego y Cristina Piaget. Una mezcla explosiva que apunta a convertir esta edición en una de las más comentadas.

