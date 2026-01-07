Galicia homenaxea a Castelao no seu 76 cabodano con misas e ofrendas
Bonaval e Rianxo acolleron algúns dos actos en lembranza do galeguista
Xusto un 7 de xaneiro pero de hai 76 anos falecía en Bos Aires –exiliado para fuxir dunha máis que segura pena de morte– Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, un dos sobranceiros artistas da Galicia de todos os tempos ademais dun dos pais da patria galega e do galeguismo. Compostela e Rianxo foron dous dos lugares que este mércores acolleron as homenaxes.
Por unha parte, a Fundación Castelao levaba días convidando ao acto de homenaxe no Panteón de Galegas e Galegos Ilustres, na igrexa de San Domingos de Bonaval. Alí, ás 12.00 horas da mañá deu comezo o tributo no que particparon diferentes persoeiros políticos e da cultura entre os que se atopaban o presidente do Parlamento ou a alcaldesa de Santiago.
Na súa intervención, o conselleiro de Cultura, José López Campos, lembrou que a Xunta declarou 2025 Ano Castelao ante o «consenso sobre a súa relevancia na cultura e políticas galegas». Neste senso, erixiuno como «un dos persoeiros máis coñecidos e recoñecidos por todos os galegos e galegas» que é capaz de «convocar sempre e unir a todos».
Por iso, puxo en valor que o pobo galego lle teña outorgado «a máxima estima» polo «valioso legado intelectual, político e cultural, onde se significou especialmente pola súa férrea defensa do galego».
Por outra parte, a Asociación Castelao celebrou o cabodano cunha misa na Igrexa parroquial de Santa Comba en Rianxo ás sete da tarde. Tras a liturxia, houbo ofrenda floral ante o busto do pai do primeiro Estatuto de Galicia (o do ano 1936, presentado pouco antes do golpe de estado de Franco e outros militares que derivaría na Guerra Civil).
