El primer premio de la Lotería del Niño salpica a las cuatro provincias de Galicia

El primer premio del sorteo de la Lotería del Niño, el 06703, ha salpicado a toda España, también a las cuatro provincias gallegas. O Porriño, Marín (por partida doble), Ourense capital, Xinzo de Limia, Monforte de Lemos, As Pontes y Zas han sido las localizaciones donde se ha expedido el 06703, agraciado con 200.000 euros al décimo. El segundo premio, de 75.000 euros, fue para el 45875 cayó casi de forma íntegra en O Porriño; y el tercero, de 25.000 euros, para el 32615.

El segundo sorteo más importante de la época navideña, el del Niño, ha traído mayor fortuna para Galicia que el celebrado el 22 diciembre, cuyo Gordo esquivó la comunidad. El mayor premio de este 6 de enero, Día de Reyes, lo celebran en estos momentos en hasta ocho lugares, pues en Marín tocó en dos puntos diferentes, concretamente en la administración lotera número 1, Tica, y en el Café Bar Timonel.

El X de la Suerte, en O Porriño, tampoco faltó a su cita con el azar: vendió un décimo del primer premio y 320 del segundo, repartiendo un total de 24 millones de euros. En este cas, el 45875 no fue tan distribuido como el 06703, pues, además de en la localidad porriñesa, fue a parar a Barcelona, Madrid y Almería.

En Monforte de Lemos, la alegría la repartió la Papelería Cruceiriño a través de máquina. Laura, su responsable, afirma a FARO, emocionada, que tenía una corazonada y decidió seguir el sorteo desde la tienda. «Fue una alegría tremenda», afirma.

Es As Pontes, el décimo también fue de máquina y se vendió en una tienda de gominolas. Adrián, su propietario, confiesa al decano que siempre que hay un sorteo importante abren aunque sea festivo, como hoy, «porque trae suerte».

Explica que cuando les confirmaron que habían repartido el primer premio pegaron un grito que seguro despertó a «algún vecino» y presume orgulloso de haber repartido ya tres primeros premios de El Niño desde que abrieron en 2019. Sobre la posible simbología del número 06703, Adrián relata que a veces la gente escoge números por fecha o por intuición, pero él está seguro que, en este caso, el vecino de As Pontes al que le haya tocado dejó a la máquina expedir el décimo al azar.