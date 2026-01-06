Nieve a 500 metros para el día de Reyes: esta noche llega un nuevo frente a Galicia

Cielos nubosos, chubascos aislados y algunas heladas en el interior, este martes en Galicia. En este día de Reyes, se esperan en la comunidad cielos parcialmente nubosos con chubascos aislados en el tercio norte y con la cota de nieve a 500 metros, subiendo a medida que avanza el día; y nubes y claros en el resto del territorio. Ya por la noche se espera la llegada de un nuevo frente del noroeste con precipitaciones débiles, más intensas en la mitad occidental, según el pronóstico de MeteoGalicia.

Las temperaturas no varian demasiado durante esta jornada, con ligeros descensos en las máximas (11ºC en Vigo, 4ºC de mínima) y se darán algunas heladas intensas en el interior. El municipio ourensano de A Veiga ha registrado la temperatura mínima de Galicia este martes con -8.7 ºC a las 07.50 horas. Asimismo, las localidades ourensanas de Manzaneda y Carballeda de Valdeorras han registrado temperaturas mínimas en la comunidad, con -8.5ºC y -7.9ºC respectivamente. También en la provincia de Ourense se han registrado temperaturas extremas durante la mañana de este martes en Cervantes con -6ºC.

El 112 Galicia ha registrado hasta ahora más de una veintena de incidentes relacionados con hielo o nieve en las carreteras, en su mayoría en vías secundarias y sin que se produjeran daños personas. En total se han contabilizado hasta 26 incidentes, entre los más destacados dos accidentes registrados en los municipios de Muras (Lugo) y Chandrexa de Queixa (Ourense), ambos sin heridos.

En cuanto a las próximas jornadas se espera una alternancia de períodos de cielos muy cubiertos con otros de nubes y claros. Según el pronóstico, habrá precipitaciones todos los días. Las temperaturas serán normales para esta época del año, con mínimas en ascenso notable y máximas en ascenso moderado.

Este miércoles, Galicia quedará en una situación intermedia entre altas y bajas presiones, de modo que será un día de cielo parcialmente nuboso con precipitaciones intermitentes por la mañana en la mitad norte y este, que dará paso a una tarde seca pero con más nubes en general. La cota de nieve estará en los 1.200 metros durante la mañana.

Ya el viernes esperamos una jornada de inestabilidad con una frente de madrugada, que arrastrará aire frío y dejará chubascos y un descenso de la cota de nieve. Para el fin de semana la situación será más tranquila, con el viento del sudoeste y temperaturas algo más suaves. La meteorología podría complicarse de nuevo a partir de la segunda mitad del domingo y durante el lunes a causa de la llegada de una nueva borrasca bastante activa.