Medio millón de euros para 18 películas galegas cunhas axudas que o Ministerio levaba 14 anos sen convocar
Entre os guionistas beneficiados, o vigués Fon Cortizo, Ángeles Huerta, así como as escritoras Paula Carballeira e Berta Dávila
«Existe o efecto funil: poucos guions acaban en película estreada», sinala o cineasta vigués Fon Cortizo. De que viven os guionistas nese tempo de escrita que ao mellor nunca vai chegar á audiencia? Para loitar contra a precariedade destes creativos e incentivar a realización de obras orixinais, o Ministerio de Cultura resucitou no segundo semestre do pasado ano as subvencións ao guion que levaba 14 anos sen convocar. Unha veintena de creadores galegos lograron que lles outorgaran en total 525.000 euros para poñer en marcha futuras longametraxes.
O Goberno español reservou para esta convocatoria oito millóns de euros do Fondo de Protección a la Cinematografía. Tal foi a interese que espertou que recibiu 4.082 solicitudes procedentes de todo o Estado. Trala peneira, só 285 guions lograron a subvención.
Destes, 18 foron propostos por guionistas asentadas ou asentados en Galicia. A maiores, tamén se viron beneficiados outros creadores galegos que viven en Madrid.
As novas películas de Fon Cortizo e Ángeles Huerta
Entre os guions subvencionados –ficción, documentais e animación– atopamos as obras de recoñecidos cineastas como o vigués Fon Cortizo («Contrafaces», «9 fugas») ou Ángeles Huerta («Antes de Nós», «O corpo aberto»).
No caso desta última, só coñecemos que será unha longametraxe de ficción baixo o título de «Cidade alta». Para comezar a escrita, concedéronlle 30.000 euros.
É a mesma contía que tamén aprobaron para Cortizo. Este recoñecía onte a FARO que o proxecto «está moi moi verde para contar nada. Teño uns meses por diante para darlle forma». Para recibir a subvención, os creadores beneficiarios teñen que presentar o guion rematado no tempo estipulado polo Ministerio. Do contrario, perderán a axuda.
No seu caso, o título do seu proxecto é «Fosa Atlántica»; será asemade unha longa de ficción e en galego.
O actor Fernando Rodríguez Tato tamén logra subvención
Na listaxe de galegos subvencionados, atopamos tamén os guions do director e actor Fernando Rodríguez Tato, «De pel para fóra»; así como «Manual para deixar de fumar», de Jacobo García Fernández, dende Lugo; «Despois do eclipse», de Alba Prol Cid (da provincia de A Coruña) ou «A distancia mínima para orbitar», do pontevedrés Diego Rodríguez Pérez, entre outros.
Paula Carballeira e Berta Dávila chimpan ao cinema
A listaxe tamén presenta sorpresas como a presenza de dúas escritoras galegas de prestixio: Paula Carballeira e Berta Dávila. A primeira é de xeito principal unha autora teatral. De feito, temos que lembrar que no ano 2023 levou o Premio Nacional de Literatura Dramática por «As alumnas».
Carballeira presentou ante o Ministerio de Cultura unha proposta de guion baixo o nome de «Palabras encadeadas». A contía outorgada ascendeu a 30.000 euros, a máxima cantidade que podían lograr os proxectos audiovisuais concorrentes.
Pola parte de Berta Dávila (Premio García Barros 2019 por «Carrusel», Jules Verne no 2012 con «Un elefante na sala de estar» e Xerais por «Os seres queridos» no 2021), a autora compostelá presentou á convocatoria do Ministerio de Cultura un guion baixo o título de «Algunhas casas».
Unhas subvencións reclamadas dende hai tempo
Para Fon Cortizo, a reapertura desta liña de subvención para os guions é unha excelente nova. «Era algo que levabamos reclamando desde hai tempo. Agadic, da Consellería de Cultura, tamén tiña a súa liña de axudas aos guionistas pero con menor contía mais deixou de outorgalas», comentou con mágoa.
Este tipo de subvencións teñen servido no pasado para abrir o camiño a novas e emerxentes cineastas que lograron realizar a súa primeira longametraxe grazas a este impulso a pesar de no estar cubertos por unha produtora forte ou polo nome dun director experimentado.
Cortizo considera que recibir unha axuda forte como a do Ministerio axuda a pór en marcha filmes «máis libres», con historias que non presentan a criba ou suxestións de produtoras que pensan dende un inicio nun produto máis comercial.
O vigués tivo no 2025 un ano redondo coa súa curta «Abellón», premiada cunha decena de galardóns en España e no mundo tras ser seleccionada en máis de 30 festivais de todo o mundo. O filme pode verse xa en Filmin.
