Homenaxe en Compostela aValle-Inclán e Díaz Pardo
Representantes institucionais e culturais participaron onte en Boisaca, Santiago, nunha homenaxe eque consistiu nunha ofrenda floral a Ramón María del Valle-Inclán e Isaac Díaz Pardo. Os dous faleceran un 5 de xaneiro. Na foto, o conselleiro de Cultura, o director xeral, Anxo M. Lorenzo, e Goretti Sanmartín (alcaldesa de Santiago).
