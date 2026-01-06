Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Homenaxe en Compostela aValle-Inclán e Díaz Pardo

Representantes institucionais e culturais participaron onte en Boisaca, Santiago, nunha homenaxe eque consistiu nunha ofrenda floral a Ramón María del Valle-Inclán e Isaac Díaz Pardo. Os dous faleceran un 5 de xaneiro. Na foto, o conselleiro de Cultura, o director xeral, Anxo M. Lorenzo, e Goretti Sanmartín (alcaldesa de Santiago).

