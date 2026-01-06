El actor Javier Gutiérrez habla sobre la serie de Amancio Ortega: «Murió»

Estaba escrita, fechada y lista para rodarse, pero nunca la veremos. En una entrevista con la revista Esquire, con motivo de su última película, Rondallas, el actor Javier Gutiérrez ha hablado sobre la cancelación de la ambiciosa serie en la que iba a interpretar a Amancio Ortega, fundador del imperio Inditex y una de las figuras más influyentes y enigmáticas de España. Un proyecto internacional que prometía mostrar, por primera vez y con detalle, la vida del empresario gallego.

“Eso murió”, decía Gutiérrez resignado en la entrevista. Según relata el actor, la serie estaba mucho más que en fase de desarrollo. “Los guiones estaban basados en una novela de Covadonga O’Shea sobre la vida de Amancio Ortega. Recogía sus comienzos, las privaciones de su familia y hasta las primeras tiendas fuera de España”, cuenta. La historia haría un recorrido desde su niñez hasta los 50 o 60 años del empresario.

“No era un biopic superficial”, exponía Gutiérrez. El actor cree que era una “serie muy ambiciosa”, pensada incluso para un “público global”. La confianza del actor ferrolano en el proyecto era tal que llegó a apartarse de otros trabajos para comprometerse con la producción durante más de seis meses.

El misterio de una cancelación inexplicable

Lo más llamativo del relato de Javier Gutiérrez no es solo la cancelación, sino la ausencia de una explicación clara. “No sabría decir por qué”, admite. En un momento en el que incluso había trascendido la noticia de que la serie se estrenaría simultáneamente en varios países, el proyecto se cayó “como un castillo de naipes”.

El propio actor apunta, con cautela, una hipótesis tan sencilla como poderosa: “Quizás pasar de una figura tan enigmática y poco conocida a hacerla tan visible no interesó”. El actor incluso teorizó cómo pudo producirse: “Alguien diría: ‘Mejor darle una vuelta, nos interesa conservar el anonimato. Mejor no darle más bola y dejarlo ahí’.”

El Amancio Ortega que no veremos

La serie prometía humanizar a un personaje casi mítico, mostrar sus orígenes humildes, su relación con la ciudad y su forma de entender el trabajo, lo que podría haberlo conectado con la audiencia: “Era muy apetecible, y estoy seguro de que muy interesante para el público”, añadía Gutiérrez.

Para el actor gallego, el proyecto sigue siendo una espina clavada en su carrera, aunque hayan pasado casi cinco años de su cancelación: “Cada vez que me lo recuerdan, me da pena que no saliera”.