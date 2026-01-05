Sara Carbonero, ingresada de urgencia en un hospital de Lanzarote
La periodista acudió a Urgencias el 2 de enero tras encontrarse indispuesta durante sus vacaciones en la isla
Su entorno pide «cautela y respeto» y evita especular sobre las causas
La periodista y empresaria Sara Carbonero permanece ingresada en un hospital de Lanzarote después de haber acudido a Urgencias el pasado 2 de enero al comenzar a encontrarse mal mientras disfrutaba de unos días de descanso en Canarias, según han publicado distintos medios citando a su entorno.
En concreto, la revista Semana asegura que los facultativos que la atendieron optaron por dejarla ingresada «de inmediato» para mantenerla bajo supervisión médica. Por el momento, no han trascendido detalles oficiales sobre el motivo del ingreso y las fuentes consultadas insisten en la necesidad de prudencia.
Carbonero había celebrado el cambio de año en la isla con un grupo de amigos, entre los que se encontraban su pareja, el empresario José Luis Cabrera, y su amiga Isabel Jiménez. Desde su entorno se apela a la «cautela y el respeto» mientras se sigue con atención su evolución.
La revista del corazón también señala que su exmarido y padre de sus hijos, el exfutbolista Iker Casillas, está al tanto de la hospitalización y recibe información detallada sobre su estado.
