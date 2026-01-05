El Palau de la Música de Barcelona cuelga dos «sold out» y se rinde a las gaitas de Carlos Núñez y Jonathan Ferreira

El Palau de la Música de Barcelona volvió a rendirse a la gaita gallega. Carlos Núñez, el gaitero gallego más internacional, y el ourensano Jonathan Ferreira revalidaron este fin de semana una alianza artística que no deja de crecer: levantaron dos veces el telón y colgaron en ambas funciones el cartel de ‘Sold out’, en una doble cita que consolida la presencia de la música celta y gallega en la capital catalana.

No es un encuentro casual. Núñez y Ferreira suman ya nueve años compartiendo escenario precisamente en esta fecha y en este concierto, una convocatoria que con el tiempo se ha convertido en una tradición para el público gallego y celta de Barcelona. Detrás, la organización de Concert Studio, promotora que lleva más de 15 años sosteniendo esta propuesta en la programación musical barcelonesa.

La complicidad entre ambos músicos se ha trasladado a numerosos escenarios dentro y fuera de España. Hace apenas dos años actuaron juntos en Dublín en un concierto en la Catedral de San Patricio, organizado para el presidente de Irlanda. Tras la actuación, fueron recibidos por el propio Michael D. Higgins, quien los felicitó por su trabajo.

Carlos Núñez y Jonathan Ferreira, en el Palau de la Música de Barcelona. / Cedida

Agenda intensa

El horizonte inmediato apunta a una agenda especialmente intensa. Ferreira afronta un 2026 y 2027 «muy interesantes», con varios proyectos en marcha vinculados al ‘Xacobeo 2027’, en el marco de los años jubilares gallegos, que define como una gran plataforma para proyectar ‘nuestra cultura y nuestras tradiciones’ también fuera de Galicia, especialmente en países con fuerte emigración gallega.

En esa línea, el músico viene de colaborar con la Secretaría Xeral de Emigración de la Xunta de Galicia en México y Venezuela, donde impartió máster class en centros gallegos y con sus grupos culturales, reforzando los lazos con la diáspora a través de la formación musical y la actividad cultural.

Además, la Banda de Gaitas Redegaita, dirigida por Ferreira, prepara nuevos proyectos que incluyen conciertos con Carlos Núñez el próximo año y actuaciones junto al gaitero asturiano Hevia, reciente participante en el concierto de Navidad del Vaticano. Con él compartirán escenario en marzo en Zamora y, más adelante, en el Auditorio Municipal de Ourense. La hoja de ruta incluye también un salto internacional: por primera vez actuarán en Italia, en uno de los festivales internacionales más importantes del país.