'Espejo Público'
Susanna Griso se acuerda de su momento más tenso con Maduro, días después de ser capturado por EEUU: "Se mofaba de mí"
La presentadora recordó los años en los que el expresidente de Venezuela se reía del programa de Antena 3
Kevin Rodríguez
Susanna Griso volvió este lunes de sus vacaciones y tuvo oportunidad de opinar sobre el ataque de EEUU a Venezuela, que ha acabado con la captura de Maduro. La presentadora analiza la situación a la que se enfrente el país latino y recuerda la tensión que vivió con el presidente chavista hace unos años.
"Que sepáis que Maduro nos veía habitualmente. A mí, a través de personas, me hacía llegar mensajes, cuando no se reía y se mofaba de mí con una parodia bastante mala, por cierto", comentaba en un momento del programa Griso.
"No voy a decir quién, pero me decía que a Maduro le había molestado lo que he comentado, no le ha gustado esto...En Venezuela Maduro lo que hizo fue cargar contra esta casa y contra mi persona, en concreto contra Espejo Público", añadió la presentadora.
En ese momento, el programa de Antena 3 mostró un momento en el que Maduro imitaba a la presentadora en 2017: "Un programa llamado Espejo Público, muy famoso allá, la presentadora decía 'Maduro volvió a arremeter contra España, contra Antena 3, tiene obsesión con España'...".
La réplica de Griso llegó al día siguiente con un duro discurso: "Muy buenos días, España, buenos días, Venezuela. Señor Maduro, siento decepcionarle, pero yo no le voy a responder. Solamente le voy a descubrir una cosa que posiblemente va a herir su orgullo, y es que los que le ríen las gracias no son amigos ni fieles; posiblemente se las ríen por miedo, como también se las rieron posiblemente a Calígula. Pero no vamos a responder", insistía la presentadora.
"Van a responderle sus propios actos, sus propios muertos, porque hace unas horas su policía mató a un chico de 22 años en las calles de Caracas y ya van 75 desde que empezaron las protestas. Su país no está para imitaciones; la violencia, las colas, el caos, las generaciones perdidas no merecen una mala imitación. Siento decirle, señor Maduro, que la historia no le absolverá", concluía.
