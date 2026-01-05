El roscón de Reyes se adapta a los nuevos tiempos: menos azúcar, sin gluten y vegano

El roscón de Reyes es un dulce que, en sus diferentes versiones, se come estos días en países como España, Portugal, Bélgica, Francia y en algunos de América Latina. Desde esta noche hasta el día 6, es un alimento casi obligado en las mesas gallegas. Confiterías de la comunidad –las especializadas en la receta sin gluten o vegana, por ejemplo– incluso los envían a otras regiones.

«Llevamos once años realizando roscones sin gluten. Desde el año pasado aumentamos estos el doble por la alta demanda. Incluso los enviamos a Barcelona y Madrid. También viene gente de fuera, mucha de Portugal a comparlos», explican desde la tienda en Vigo de Celidulce, uno de los templos confiteros gallegos para la gente celíaca.

La empresa cuenta con tienda también en Ourense y además de elaborarlos sin gluten también los ofrece sin lácteos o sin frutos secos. «Cada vez hay más gente intolerante a la lactosa, por eso se venden más», señalan desde Celidulce en Vigo.

Roscón para celíacos, con frutos secos y rellenos elaborado por Celidulce en Vigo. / Celidulce

Otro punto de referencia para los celíacos es D’ Sonia Bakery, en la ciudad olívica. Allí Sonia Fernández lleva desde 2021 realizando roscones sin gluten. Ayer, con la tienda cerrada al público, se afanaba en preparar la masa para atender los dulces para mañana. «Empiezo un día antes a prepararlos; yo no congelo nada; así que los voy preparando a medida que voy amasando», explica.

Además de ofrecerlos con harinas especiales sin gluten también ofrece la posibilidad de cocinarlos en versión vegana solo con productos vegetales.

«Me adapto también a la alimentación de la gente que no puede comer frutos secos, lácteos o azúcar», puntualiza. En lugar de este último señala que emplea en la receta del postre el azúcar de coco (un azúcar de palma) o maltitol (un edulcorante).

De momento, carece de página web pero vende también a gente foránea. «Son clientes que vienen de Madrid para pasar las fiestas aquí y se llevan los roscones para su casa», aclara Fernández.

Sonia Fernández vende un roscón sin gluten en D’ Sonia Bakery en Vigo. / Pablo Hernández Gamarra

Con el aumento de la obesidad entre la población, la lucha contra la grasa alimentaria y el azúcar también afecta a las confiterías. La recomendación de las autoridades sanitarias (OMS) es que cada persona no sobrepase los 25 gramos diarios de azúcar. Por ello, desde pastelerías como El Molino en Vigo han ido reduciendo la cantidad del edulcorante natural y las grasas en el roscón tradicional así como en otros dulces en los últimos años.

«Antes con la nata, por ejemplo, se echaban 300 gramos de azúcar para un litro y ahora cien», explica Dolores Fernández. «Nuestra fórmula de roscón es la tradicional, no la cambiamos. El nuestro nunca fue muy dulce y está bastante equilibrado. Lleva la proporción mínima que necesita para ser equilibrado. El año pasado incluso probamos con polvorones para reducir azúcar y que llevasen más almendra pero no resultó; hay que respetar las proporciones», puntualiza.

Otra tendencia en los últimos años es el roscón relleno tanto para los sin gluten como los tradicionales. En Celidulce Vigo lo preparan relleno de trufa, crema, Kinder, pistacho o nata. En D’ Sonia Bakery el relleno se realiza a petición de la clientela que principalmente demanda crema, nata o chocolate.

En la confitería El Molino –donde los preparan con relleno de almendra, nata, trufa o crema, entre otros sabores– Dolores Fernández destaca que «los roscones rellenos son tendencia, van en aumento. Cada vez se venden más. A partir del año próximo los vamos a potenciar más, especialmente el de pistacho que este 2026 no ofrecimos por logística. Actualmente, los roscones rellenos suponen el 10 por ciento de nuestras ventas de roscones».