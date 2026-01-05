Cinco murales de artistas gallegos aspiran al mejor de mundo de 2025

El concurso para elegir las mejores obras de arte urbano del mundo ha comenzado ya las votaciones para los premios de 2025. Entre los murales y artistas nominados, cinco gallegos. Entre ellos, los vigueses Eva Casais (con su pintura en pared para la protectora de Moaña y Cadeliños) y Delio Rodríguez; así como el ourensano Mon Devane, el lucense Diego As y el coruñés Edgar Goás.

Cualquiera puede entrar en la plataforma digital Streetartcities.com -organizadora del certamen- y votar hasta el 31 de enero. En ediciones anteriores, Galicia ha logrado ganar el concurso o situarse en el podio.

En esta edición, ninguna ciudad o villa gallega llegan a nominadas a mejor ciudad de arte urbana. Las aspirantes más cercanas las encongtramos en Porto, Madrid, Lisboa, Quinta de la Orden (Castilla La Mancha) y Valencia. No obstante, en los últimos años lugares como Vigo, Fene o Ordes han desarrollado sus programas o festivales de arte urbano llenando sus medianeras y espacios público de obras de arte al aire libre.

Animales en Moaña

El mural de Eva Casais de un gato y un perro humanizados hasta el punto de hacer globos de chicle con la boca y llevar gafas aspira a ser el mejor del mundo. El que se puede ver ahora mismo en Street Art Cities es el pintado para la protectora de Moaña y Cadeliños con material donado por pinturas EGA en Vigo. De momento es el sexto más votado del año en Street Art Cities.

La viguesa Casais lo pintó gratis en Moaña y anteriomente en Ponteareas, convirtiéndose este el pasado mes de agosto en el mejor del mundo en Street Art Cities.

Eva Casais posa con su mural para la protectora de Moaña. / Eva Casais Instagram

«Llevo tres años trabajando para dar visibilidad a los animales y a las protectoras. Para nosotras es un sueño estar ya de sextas más votadas de todo el mundo. Competimos con grandes muralistas y grandes ayuntamientos que ofrecen viajes a los votantes. Es muy difícil luchar contra esto, pero las personas que amamos los animales sabemos que la lucha para defender sus derechos es complicada», señala Casais que abrió un taller en Vigo de acuarela y cerámica (Avenida de Galicia 252) donde el alumnado puede ir con sus mascotas. Se llama La Quimera.

Una verbena tradicional en «As Festas do Carme»

Mural "Festas do Carme", firmado por Deliorc. / Deliorc Instagram

"As festas do Carme" es el título del mural del vigués Delio Rodríguez (Deliorc). Lo realizó en la Plaza del Carmen en As Pontes (A Coruña). En él homenajea a las verbenas tradicionales gallegas y muestra gente de fiesta al son de una pandeireteira y un gaiteiro. Delio ha firmado murales en Vikgo como el del Real Club Náutico, el patio del CEIP Lope de Vega o el mural del pulpo en Beiramar.

Oda de color al tambor y al bombo

Obra de Diego As. / Diego As Instagram

El lucense Diego As homenajea estos dos instrumentos en «De tanto golpear», pintado en Moratalla, Murcia por las XXXVIII Jornadas de Exaltación del Tambor y el Bombo. Representa el nazareno mayor del lugar. El arista Diego Anido (Diego As) lograba en 2021 que su César junto a la Muralla Romana de Lugo se convirtiese en el mejor del año.

Homenaje a las Mouras gallegas

Firma Wedo-Goas (Edgar Goás) en Fene el mural "As Mouras" en homenaje a los seres míticos gallegos. Opta al premio de los expertos (Expert spotlight). El artista coruñés muestra a dos bellas jóvenes que recuerdan a dos seres mitológicos de la Galicia tradicional.

Wedo firma "As Mouras" en Fene. / Wedo Instagram

Un cariño a un afiador gallego

«Juan el afilador». Lo firma el ourensano Mon Devane. Street Art Cities revelaba que el «Afiador» del ourensano Mon Devane en Castiñeiro, Concello de San Xoán de Río, era el mejor mural del mundo del pasado mes de julio tras la votación de la audiencia.

En esta obra retrató a un 'afiador' gallego que acabó emigrando a Suiza y Barcelona para instalarse en San Xoán de Río con su hijo y la nueva familia de este tras el covid volviendo a insuflar vida a una aldea casi deshabitada.

Juan, un exafiador ourensano, sirvió de modelo a Mon Devane para este mural que opta a ser el mejor del mundo de 2025. / Mon Devane Instagram

Explica Devane a FARO que el mural había sido "una idea del ayuntamiento. Hicimos murales en el Concello de San Xoán de Río porque el alcalde está muy activo. Es un municipio con problema de despoblamiento pero con interés cultural. Hicimos varios murales en el centro del concello y este en la parroquia de Castiñeiro, una aldea con una decena de habitantes".

El artista explicaba también que en la aldea conoció a Juan Pérez. "Le pregunté si tenía el chiflo todavía. No conservaba los originales pero sí uno de plástico que utilizamos para las fotos. Le pedí que me tocara el silbato. Ahí fue cuando pensé que había que retratar ese momento. En cuanto conocí el relato de su historia me di cuenta de que personificar los valores gallegos".