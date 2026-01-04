Galicia se prepara para recibir a los Reyes Magos tiritando y en alerta por frío extremo
Meteogalicia ha activado el aviso amarillo para la madrugada de este lunes en el interior de Ourense por temperaturas mínimas de -6 ºC en la montaña
El interior de Ourense pasará la madrugada del lunes, entre las 00.00 y 09.00 horas, en alerta amarilla por temperaturas mínimas por debajo de -4 ºC —en el caso del sur— e inferiores a -6 ºC —en el caso de la montaña—, según recogen los avisos meteorológicos de Meteogalicia.
Asimismo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará un aviso amarillo a partir de las 18.00 horas en la montaña lucense por acumulación de nieve de un grosor de 5 centímetros. Este fenómeno se espera en torno a 900 metros de altitud y la alerta continuará hasta las 11.59 horas del martes.
Las temperaturas también experimentarán un descenso en las Rías Baixas. En Vigo, por ejemplo, las mínimas caerán a los 3º tanto el lunes como el martes; mientras que en Pontevedra se prevé que el termómetro descienda a 1º.
En la segunda mitad del lunes, entre las 15.00 y 23.59 horas, será el litoral de Galicia el que esté en alerta amarilla por fenómenos costeros. Meteogalicia avisa de viento del norte de fuerza 7 (ráfagas de entre 50 y 60 km/h) en el mar de la Mariña lucense, el noroeste de A Coruña y Costa da Morte.
Por su parte, la Aemet extiende la alerta al suroeste de A Coruña en unas condiciones similares. Además, avisa de que en el noroeste de A Coruña y en Costa da Morte habrá mar combinada del norte en torno a los 4 metros.
El día de Reyes más frío en 40 años
La Aemet ya advirtió en los pasados días del «frío intenso» que será protagonista hasta mediados de la semana que entra. Por ejemplo, este lunes una masa de aire ártico afectará a la mitad norte peninsular, con un frente dejando precipitaciones en la segunda mitad del día en Galicia, Cantábrico y alto Ebro; en forma de nieve a una cota de 400/600 metros, sin descartar algún copo a cotas más bajas.
Asimismo, ha pronosticado que este 6 de enero podría ser el día de Reyes más frío en España de los último 40 años, junto con el de 2021, previo a Filomena. «Todo apunta a que sus majestades los Reyes Magos van a tener que hacer el reparto de regalos muy abrigados», escribió la entidad estatal en su cuenta de 'X'.
