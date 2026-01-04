La familia afectada por el naufragio en Indonesia: "No volveremos a España sin los cuatro, todos juntos"

Las familias afectadas por la desaparición de cuatro valencianos en un naufragio de una embarcación en Indonesia han emitido un nuevo comunicado tras el hallazgo este domingo del cuerpo de Fernando Martín Carreras, cuyos restos mortales han sido localizados por una embarcación de la policía marítima local flotando en aguas tranquilas frente a la isla de Rinca, a unos 2 kilómetros (1,13 millas náuticas) del lugar donde se hundió el KM Putri Sakinahl, la embarcación turística en la que viajaba la familia valenciana.

"Rogamos una oración por él y por los dos menores aún desaparecidos, a quienes confiamos en encontrar lo antes posible", han expresado en un escrito en el que han agradecido todo el apoyo que están recibiendo "tanto en España como en Indonesia, por parte de las instituciones y del conjunto de la sociedad".

Mantener la búsqueda hasta encontrar a los dos niños

Los familiares han destacado el trabajo que están realizando las autoridades indonesias "cuya labor valoramos enormemente" y han confirmado que la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (Basarnas) ha extendido tres días más el periodo oficial de búsqueda y sigue dotando de más medios humanos y materiales a este dispositivo. Un esfuerzo y un plazo extra que, subrayan, "confiamos que continúe hasta localizar a nuestros seres queridos".

La familia ha incidido en agradecer "todo el apoyo que estamos recibiendo en España e Indonesia" así como "las muestras de empatía y el respeto en el tratamiento de la información sobre esta indescriptible tragedia son un consuelo en mitad del dolor". E insisten: "No volveremos a España sin los cuatro, todos juntos", sentencia el comunicado emitido por la familia.