Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Maduro, capturado por EEUUCelta - ValenciaVíctimas Identificadas SuizaBaliza V-16 GaliciaTranquilizantes sin recetaLeixoes reta a Vigo
instagramlinkedin

Exposición colectiva de la familia Quesada

Yayo Quesada, Bibi, Marieta y Alfonso Legido muestran su obra con otros ocho artistas

Yayo Quesada y varios artistas de la exposición inaugurada ayer. | Alba Villar

Yayo Quesada y varios artistas de la exposición inaugurada ayer. | Alba Villar

REDACCIÓN

Vigo

La estirpe de los Quesada y Legido lleva el arte en el ADN y desde ayer se puede comprobar con una exposición colectiva a la que se han sumado otros artistas de Vigo y las comarcas limítrofes. Se trata de la muestra «Vitamina Y».

Hasta el 10 de enero, se podrán ver las obras en el bar Cereixa, Rocha 1, Vincios, donde también se podrán adquirir. Presenta obras de Marieta Quesada, Yayo Quesada, Bibi Quesada, Alfonso Legido, David Quinteiro, Antía Sánchez, Begoña Recondo, Susana Bermejo, Gabriela Mena, Santiago Portela, Heidi Poegestra y Quino Muñoz.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents