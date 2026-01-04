Exposición colectiva de la familia Quesada
Yayo Quesada, Bibi, Marieta y Alfonso Legido muestran su obra con otros ocho artistas
REDACCIÓN
Vigo
La estirpe de los Quesada y Legido lleva el arte en el ADN y desde ayer se puede comprobar con una exposición colectiva a la que se han sumado otros artistas de Vigo y las comarcas limítrofes. Se trata de la muestra «Vitamina Y».
Hasta el 10 de enero, se podrán ver las obras en el bar Cereixa, Rocha 1, Vincios, donde también se podrán adquirir. Presenta obras de Marieta Quesada, Yayo Quesada, Bibi Quesada, Alfonso Legido, David Quinteiro, Antía Sánchez, Begoña Recondo, Susana Bermejo, Gabriela Mena, Santiago Portela, Heidi Poegestra y Quino Muñoz.
- Argentina autoriza la entrada en sus aguas a barcos chinos por un fuerte temporal; pesqueros gallegos, a la capa
- «La felicidad consiste en vivir sin echarla de menos, es un invento del mercado»
- Caballero desvela la fecha del apagado de las luces de Navidad de Vigo
- La asimetría de la medicina en España: la responsabilidad sin autoridad (I)
- Las obras que estrenará Vigo en 2026
- El nuevo plan «Renova o teu Vehículo» de la Xunta aspira a movilizar 37 millones para descarbonizar 1.600 coches y furgonetas
- Nueva Pescanova busca comprador para su histórica filial de Mozambique
- El alto precio maquilla la campaña del centollo en Galicia, lastrada por la pesca ilegal