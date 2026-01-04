Exposición colectiva de la familia Quesada

La estirpe de los Quesada y Legido lleva el arte en el ADN y desde ayer se puede comprobar con una exposición colectiva a la que se han sumado otros artistas de Vigo y las comarcas limítrofes. Se trata de la muestra «Vitamina Y».

Hasta el 10 de enero, se podrán ver las obras en el bar Cereixa, Rocha 1, Vincios, donde también se podrán adquirir. Presenta obras de Marieta Quesada, Yayo Quesada, Bibi Quesada, Alfonso Legido, David Quinteiro, Antía Sánchez, Begoña Recondo, Susana Bermejo, Gabriela Mena, Santiago Portela, Heidi Poegestra y Quino Muñoz.