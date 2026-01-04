El paso por la borrasca Francis por Andalucía: 261 incidencias y 47 desalojados

La borrasca Francis ha causado 261 incidencias en Andalucía, en su mayoría en las provincias de Cádiz y Málaga, y el desalojo al menos de 47 personas (30 en Estación de Cártama, en esa localidad malagueña) y se prevé que el fenómeno evolucione a la zona oriental, incluso con nevadas.

Una población incomunicada, la gaditana de Jimena de la Frontera, donde se ha alcanzado un histórico registro de lluvia de 204 litros por metro cuadrado en 12 horas; seis carreteras cortadas; rescates que continúa la Guardia Civil en el Campo de Gibraltar y la zona de Guadarranque, en Cádiz, y la interrupción del trasvase Guadiaro-Majaceite por riesgo para la población son otras de las consecuencias.

El subdelegado del Gobierno central en Málaga, Javier Salas, ha puesto a disposición del operativo la intervención, por si fuera necesario, de la Unidad Militar de Emergencia (UME) durante la reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias por Riesgo de Inundaciones en Andalucía celebrado en Málaga. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha efectuado el balance de situación y ha advertido de que aún queda una situación de mucho riesgo, por lo que hay que mantener la precaución, y ha recordado que el servicio 112 no hace recomendaciones en estas situaciones, sino que dicta "obligaciones" e insiste en evitar desplazamientos innecesarios.

32 municipios con mensajes Es-Alert

Tras el aviso rojo por fuerte lluvia este sábado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la comarca meteorológica de Costa del Sol y Guadalhorce, en Málaga, vigente hasta las 23:59 horas de este domingo, la Agencia de Emergencias de Andalucía emitió un mensaje de Es-Alert a 27 municipios de la zona, que extendió a otros cinco del Campo de Gibraltar, en Cádiz, ante una "situación histórica de lluvia". En este caso, el riesgo se planteó en los cauces de los ríos Guadarranque y Hozgarganta.

Sanz ha alertado de que cuando deje de llover, mucha agua seguirá bajando por los ríos "y puede conllevar un altísimo peligro", aunque ha trasladado un mensaje de tranquilidad, seguridad y situación de control al evacuarse las principales zonas de riesgo.

Un polideportivo de Cártama acoge a una docena de personas y sus mascotas, aunque son muchos más los desalojados, pero han decidido ir a casa de familiares. Se mantiene la situación operativa 1 del Plan de Emergencias y 17 municipios tienen activados sus respectivos planes locales.

Mayoría de incidencias en Cádiz y Málaga

De las 261 incidencias, 138 correspondieron a Cádiz, 120 a Málaga, dos a Huelva y una a Almería, la mayoría se produjo por la tarde y el grueso fueron anegaciones de viviendas y calles y balsas de agua en calzadas por crecidas de cauces fluviales que afectan a la red viaria.

En Jimena de la Frontera están todas las carreteras de acceso cortadas por las intensas lluvias en el río Guadarranque y Hozgarganta y se efectúan desalojos en el cauce bajo del Guadarranque, en San Roque, aunque no hay ninguna incidencia grave para la salud de las personas.

Antonio Sanz señala que el riesgo en ríos y embalses sigue siendo alto y que hasta las 23:59 horas de este domingo se pueden producir lluvias muy fuertes, especialmente en el Campo de Gibraltar y la Costa del Sol, en su zona más occidental, hacia Estepona y Manilva, aunque no se descarta en toda la zona.

Se prevé que la borrasca se desplace durante la noche y este domingo a zonas más orientales, están activados avisos en la costa granadina, la parte más oriental de Málaga y Almería por lluvia aunque de menor intensidad. En la zona de Baza y Guadix se espera nieve y que se vea afectada la zona de Segura y Los Vélez.

No se prevén por ahora desagües en la zona de Guadarranque porque hay margen, aunque esta tarde se habían barajado ante la situación histórica extraordinaria producida.