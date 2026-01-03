Prolongan la búsqueda de los españoles desaparecidos en el naufragio de Indonesia
Las tareas de rescate continuarán al menos hasta mañana aunque ya venció el plazo legal
abraham pérez
Valencia
La búsqueda de los desaparecidos en el trágico naufragio en Indonesia en el que viajaban los españoles Andrea Ortuño y Fernando Martín junto a cuatro de sus hijos, continuará hasta mañana.
Las autoridades indonesias han anunciado que prolongarán la búsqueda de las tres personas que continúan desaparecidas, al menos, hasta el domingo. Así lo ha confirmado en declaraciones a EFE Budi Widjaja, el hombre que asiste a la familia de los desaparecidos.
El anuncio llega en un momento crítico, pues la normativa indonesia establece que las operaciones primarias de búsqueda y rescate (SAR) deben concluir tras siete días, plazo que vencía este jueves 1 de enero de 2026.
