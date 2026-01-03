Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Prolongan la búsqueda de los españoles desaparecidos en el naufragio de Indonesia

Las tareas de rescate continuarán al menos hasta mañana aunque ya venció el plazo legal

abraham pérez

Valencia

La búsqueda de los desaparecidos en el trágico naufragio en Indonesia en el que viajaban los españoles Andrea Ortuño y Fernando Martín junto a cuatro de sus hijos, continuará hasta mañana.

Las autoridades indonesias han anunciado que prolongarán la búsqueda de las tres personas que continúan desaparecidas, al menos, hasta el domingo. Así lo ha confirmado en declaraciones a EFE Budi Widjaja, el hombre que asiste a la familia de los desaparecidos.

El anuncio llega en un momento crítico, pues la normativa indonesia establece que las operaciones primarias de búsqueda y rescate (SAR) deben concluir tras siete días, plazo que vencía este jueves 1 de enero de 2026.

