Una mujer de 90 años y sus dos hijos mueren en el incendio de un piso
El suceso tuvo lugar en Madrid
Javier Niño
Tres personas fallecieron en la madrugada de viernes tras el incendio de una vivienda en el distrito madrileño de Carabanchel. Las víctimas son Carmen, una mujer de 90 años, y sus dos hijos, Agustín y Mari Carmen, de 66 y 56 años, respectivamente.
Según informó el servicio de Emergencias de la capital, los cuerpos de los dos hermanos fueron encontrados abrazados en el baño y el de la nonagenaria en otra habitación. Todo apunta a un suceso fortuito. Dos de las víctimas fallecieron por inhalación de humo y la tercera por quemaduras, tal y como detalló un portavoz del Samur-Protección Civil en un vídeo difundido por Emergencias Madrid en su cuenta de la red social X.
El incendio tuvo lugar alrededor de las 2:30 horas de la madrugada del en la tercera planta de una vivienda. El fuego era «muy virulento» y la vivienda estaba inundada de humo, con mucha temperatura, relataron los bomberos.
El humo también afectó a dos áticos superiores del mismo bloque de viviendas, donde los bomberos rescataron a dos personas que estaban muy nerviosas como consecuencia de lo ocurrido pero en buen estado. La vivienda ha quedado inutilizada.
- Davila 31/12/2025