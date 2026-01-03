Sin fechas ni confirmación oficial de la visita del papa León XIV a Galicia
Arturo reboyras
Las informaciones publicadas en los últimos días sobre una supuesta visita confirmada del papa León XIV a España y, en concreto, a Santiago, no cuentan por el momento con respaldo oficial. Fuentes del Arzobispado insisten en que no existe confirmación alguna por parte de la Santa Sede, ni sobre un viaje a Compostela ni sobre una visita apostólica al conjunto del país. Desde la Iglesia compostelana subrayan que la probabilidad de que el papa visite Santiago «es alta y crece cada día», pero recalcan que «no hay fechas cerradas ni anuncio oficial», rebatiendo así las informaciones que sitúan ya esa visita en junio de 2026. Tampoco está confirmado que León XIV vaya a viajar a Madrid o Barcelona en esas fechas.
El Arzobispado recuerda que la Santa Sede trabaja con procedimientos extremadamente prudentes para organizar los viajes apostólicos del pontífice, que suelen confirmarse con cuatro o cinco meses de antelación. A día de hoy, subrayan, no hay comunicación oficial del Vaticano que confirme un viaje del papa León XIV a España, ni en 2026 ni en 2027.
Las expectativas se mantienen, pero con cautela. Según fuentes eclesiásticas, el calendario internacional del papa León XIV todavía no está definido y comenzará a aclararse a partir del 6 de enero.
