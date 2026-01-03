«El charneguismo escuece porque no está superado»

En el ensayo recuerda la vergüenza que sintió cuando su padre se presentó en el colegio y dijo: «Buenos días, tengo que llevarme a Noelia al dientista» y todos se rieron.

Ahora me da vergüenza haber sentido vergüenza. Pienso en todas las veces que he intentado corregir a mi madre o a mi padre, que me quería hacer la listilla en casa, que desprecié a mi madre por sus creencias, porque era muy beata. Me creía superior. Primero hay que pasar por la vergüenza para llegar al orgullo. La vergüenza genera una sensación horrible, que te transforma. Pero de ahí puede nacer la rabia, que es muy útil.

¿Qué pensó cuando escuchó por primera vez la palabra charnego?

En el barrio nadie tenía conciencia, no estaba en las conversaciones. Cuando me lo dijeron por primera vez, pensé que se equivocaban. Porque yo nací aquí, en la Vall d’Hebron. Pasé por una fase de negación. Luego lo vas entendiendo. Si el charneguismo en Cataluña escuece tanto es porque no está superado. Cada vez que se abre ese melón se lía parda. Mira el discurso de Eduard Sola en los Premios Gaudí.

¿Cómo se lleva hoy con el concepto?

En los últimos años se ha intentado confundir el charneguismo con pobreza. Creo que sí que hay una cuestión de identidad ahí, que no se puede borrar. Admiro profundamente a la gente que lo defiende. A mí quien me ha guiado mucho es Brigitte Vasallo, a entender que siempre te van a exigir que te posiciones: o eres la asimilada o la exótica. Yo me siento en el limbo, que son los sitios que más me interesan. En los espacios donde no hay nada definido hay posibilidad de transformación. Quizá desde ahí se puede crear algo.

En el libro describe su fascinación temprana por los chicos que crecieron con vinilos de los Beatles en casa, en vez de cintas de casete de Los Chichos.

Conocí un tipo de masculinidad que no era la misma con la que yo me había criado y creo que los fetichicé tanto como ellos a mí. El problema con la chavala de barrio es que está muy erotizada desde fuera. Leyendo a escritoras que han hablado abiertamente de su libertad sexual me he dado cuenta de que casi siempre se explica desde una perspectiva burguesa. Ellas sí que tienen el poder de escribir sobre sí mismas y nunca serán miradas como una Juani o Penélope Cruz en Jamón, jamón, esa cosa de «te saben las tetas a tortilla».

Hay una cita de Carl Jung en el libro: «Nada impacta más en la vida de un niño que la vida no vivida de una madre».

Durante muchos años rechacé tener la vida de mi madre, ella me repetía mucho: no seas como nosotros. Ellos fueron la generación que se deslomó para que yo tuviera una vida. Pero a veces pienso que ellos tenían más vida social, porque por estar intentando probar a todo el mundo que puedes hacer las cosas, al final te pierdes parte de la vida. Toda esa cultura del mérito no existe. No hace falta esforzarse tanto, aunque siempre vamos a estar luchando contra eso porque estás cerca de quedarte sin nada.

El libro es, en el fondo, un homenaje a su madre, la Viti.

Durante años no quise ser madre porque yo veía a la mía cocinando todo el día. Luchaba contra esa imagen. Mi propia madre me decía: «Vive tu vida». Luego he pensado que, en el fondo, a lo mejor mi madre no quiso vivir otra vida. Era feliz así. Nunca lo sabré porque no tuvo la capacidad de verse de otra manera. El feminismo no sabe encarar qué tipo de mujeres queremos ser, sobre todo en relación a los cuidados. La izquierda tiene un problema muy grande con la familia.

También habla del desparpajo y el carisma.

Hemos idolatrado el descaro malo, como el de Isabel Díaz Ayuso y todos esos líderes que son políticamente incorrectos. Creo que se ha confundido el descaro con la honestidad. Cuando tú no tienes capital social o cultural, llegas a un sitio y tienes que tirar de carisma, eso que los ingleses llaman streetwise, el tener calle. A las que venimos de barrio se nos pide que tengamos cierto carisma.

Pero también es algo peligroso.

La manera de medir hoy el carisma son los seguidores. Parece que cuanto más viral eres, más carismático eres. Fíjate en el Premio Planeta, lo han elegido por ser el carismático de El hormiguero. Pero, ¿qué va a transformar Juan del Val?