Los rondalleiros que Sánchez Arévalo convirtió en protagonistas de película

Un vídeo viral que le «voló la cabeza» y un ensayo dieron a Daniel Sánchez Arévalo el punto de partida para «Rondallas», que se estrenó en cines el día de Año Nuevo. «Cuando yo llego allí y veo a más de 100 personas, desde niños a gente muy mayor, familias, músicos no profesionales, ese caos… y el buen rollo que yo percibí y sentí… Esa sensación de estar allí por amor a la música, a la tradición, el sentido de pertenencia… Me cautivó. Es cuando veo que hay una película», explica el cineasta.

Sánchez Arévalo se sometió a un intenso proceso de inmersión rondalleira de varios años, a lo largo de los que se empapó de la cultura de estas agrupaciones singulares del área de Vigo. Se rodeó de un buen puñado de asesores, integrantes de rondallas, con los que trazó un guion que refleja fielmente su espíritu y realidad, y descubrió a las personas que inspiraron a sus protagonistas.

Irene Anta, actual directora de la Rondalla de Santa Eulalia de Mos, y Dani Burgos, exbatuta. / Marta G. Brea

Daniel Burgos: el director

«Cando me chamou Ramón Campos para facer a película pensaba eu: ‘Será para facer un documental’», confiesa quien era el director de Santa Eulalia de Mos cuando, en 2017, su versión de «Thunderstruck» se viralizó en las redes sociales y llegó hasta el cofundador de Bambú Producciones y, de él, al director Daniel Sánchez Arévalo. Burgos ha sido omnipresente en el proceso de creación de la película: asesoró en el guion, participó en la banda sonora y dirigió a la agrupación ficticia creada para el filme, bautizada como Gran Sol e integrada por rondalleiros reales de su agrupación y otras formaciones.

Inspira el personaje al que da vida Javier Gutiérrez, quien promueve la recuperación de la rondalla local dos años después de la muerte de su director en un trágico naufragio que se cobró la vida de siete de nueve tripulantes. Él es uno de los dos únicos supervivientes. El propio Burgos hace un cameo en la película interpretando al fallecido líder de la formación, recordado a través de flashbacks. Gutiérrez pasa de tocar la charrasca a ponerse al frente de un centenar de músicos, a los que guía con el estilo enérgico y expresivo que caracteriza al mosense: «A inspiración foi na forma de dirixir, que é o estilo que ten Santa Eulalia de Mos desde hai un tempo para aquí, e foi o que lles ensinamos: como diriximos Irene Anta - la actual batuta- e máis eu», explica el músico, que se inició como rondalleiro a los 13 años. Rápidamente cogió la gaita, que tocó durante una década hasta que pasó a la dirección por otros tantos años. En 2022 abrió un paréntesis que valora cerrar en un futuro no muy lejano.

El proceso de mimetización del elenco con los rondalleiros reales requirió meses de preparación: «Graváronnos dirixindo pero a maior parte foi in situ, nos propios ensaios da rondalla Gran Sol, porque os actores viñeron a moitos. Tiñamos que ensinarlles as cancións e a manexar os instrumentos, como fixemos con María Vázquez e Marcos Pereiro. Tiñan que saber as pezas porque se non nótabase que non sabían tocar», revela Burgos.

A ello se sumó un trabajo individualizado: «Démoslles unhas clases para os momentos de explosión na película, onde se locen. Como cando Javier monta a canción de Heredeiros da Crus («Quero Josar») ou nunha muiñeira, que é un momento onde o director se move bastante», describe.

Sobre su alter ego cinematográfico desvela: «Nos ensaios facíame moito caso. Estaba moi atento e sempre foi moi respectuoso. Tomábao moi en serio e me dicía: ‘Repíteme, repíteme… faino outra vez'. E facendo de director mireino moi ben».

Marta G. Brea

Irene Anta: la directora

«¿Cómo una chica de 19 años es capaz de ponerse delante de una rondalla y organizar este caos?», se preguntó asombrado Daniel Sánchez Arévalo cuando en 2022 descubrió que la joven había tomado el relevo de Daniel Burgos al frente de Santa Eulalia de Mos. El cineasta se encontraba en el proceso de guion cuando se topó con una noticia de Faro de Vigo en la que la joven contaba su experiencia como directora. «Y eso fue una gran inspiración para el personaje que interpreta Judith Fernández, que es la hija del director fallecido en el naufragio, y de la que yo diría que es la protagonista», destaca.

Un miembro del equipo de la película grabó todos los ensayos de la formación mosense, que luego Arévalo visionaba para tomar notas. A Irene Anta, que también asesoró en la elaboración del guion, le costaba ver que de aquellas primeras reuniones fuese a salir un filme. «Creo que ninguén contaba con que isto fose a pasar. Custábame entender a visión da película porque unha rondalla é algo un tanto raro, non é fácil de explicar. Ata que chegou o primeiro guion», explica la actual directora de Santa Eulalia de Mos.

Ella condujo los ensayos de la rondalla Gran Sol junto a Daniel Burgos: «Estabamos dirixindo e púñanse detrás Javier (Gutiérrez) e Judith (Fernández) a ver como faciamos. Parecían as nosas sombras». Además también trabajó a solas con la actriz: «Sempre me preguntou moito. Estivo moi implicada. Notábase que tiña moitas ganas e fíxoo moi ben. Eu me preguntaba como sería traballar con eles, porque non coñecían as rondallas pero agora son rondalleiros. Estaban moi integrados», subraya de los intérpretes.

La joven directora, que este año cumple su cuarta temporada al frente de Santa Eulalia, también sale en distintos momentos de la película como integrante de Gran Sol. Empuña el cristo (instrumento de madera en forma de cruz con ferreñas) aunque en realidad es gaiteira desde los 15 años y rondalleira desde mucho antes, los cuatro - también tocó las castañuelas y hasta fue abanderada-.

Anta también posee un estilo muy personal de dirigir, casi bailando al son de cada pieza. Ante la pantalla, observando a su doble cinematográfico reconoce: «É moi raro e moi impactante. Fisicamente non nos parecemos en nada, pero logo ves como se move e son eu. O traxe tradicional que leva na película é moi parecido ao meu. Eu non me daba conta de como me movo; ata que vin os vídeos onde estabamos as dúas xuntas non fun consciente do que nos pareciamos».

Marta G. Brea

Carlos Campo Villar: el «abanderado torero»

Sus movimientos, fuera de la ortodoxia del desfile de abanderados, le han valido el apelativo del «abanderado torero». «Xa me coñecían así, pero xa me dixeron que agora xa me queda», explica el capitán de banderas de Santiaguiño de Guizán. «Flipé con él. Hace verónicas, se sale de lo convencional, hace su propio show. El primer concurso del Ifevi al que fui, en 2024, me bajé a la pista para grabarle yo mismo porque me fascinó esa chulería, ese ‘ole ole’, ese levantar al público», enfatiza Sánchez Arévalo sobre la primera vez que vio a Carlos Campo en acción.

Su personalísima forma de desfilar está reflejada en la película por Carlos Blanco, quien interpreta al otro superviviente del naufragio, accidente que le arrebató una pierna. «Falou comigo pero eu non puiden ensiñarlle porque estaba de baixa», explica Campo Villar, de la familia de los Lelos, el clan rondalleiro más numeroso con más de una treintena de personas. Pero esto no supuso ningún impedimento: «No te enteraste de nada pero te grabamos en todas las salidas», le explicaron desde el equipo de la película al veterano abanderado, que hace gala de su propio estilo desde que se inició hace casi 40 años, siendo adolescente.

«Síntome orgulloso de que pensasen en min porque non sigo a liña tan formal dos outros abandeirados. Eu son máis de facer que o público o pase ben. Cando acabo de desfilar e a xente me di ‘ti si que vales, ti si que vales’ éncheme de orgullo e sigo facendo. E máis nestas datas, que son máis ben para animar», expone el capitán de banderas, que asume las críticas desde la calma y naturalidad que otorgan el carisma y el hecho de disfrutar desfilando: «Premios non levamos, porque se non mantés o paso estilo militar… Bueno, pois non pasa nada», añade sobre su línea alejada del estilo sobrio y estructurado del resto de portadores de banderas.

Paco García Cobas durante una actuación en Ifevi. / Cedida: Paco García Cobas

Paco García Cobas: el profesor de gaita

En su caso, no inspira a ningún personaje: hace de sí mismo al frente de las gaitas de Santa Eulalia de Mos. «É algo que fai moita ilusión. Como lle vas dicir que non a Sánchez Arévalo?», comenta entre risas. «Para min foi todo un honor e un orgullo aparecer nunha película tan respectuosa e feita con tanto cariño ás rondallas e á nosa tradición», añade.

Paco, que es rondalleiro desde los 8 años y ha pasado por distintas formaciones, también se encargó de enseñar las canciones de la película a Judith Fernández y Fer Fraga. «Tocaron a gaita en tempo récord. Estiveron como un mes en Madrid cun profesor que fixo un bo traballo con eles, e logo comigo uns dos ou tres meses», cuenta a la vez que alaba las capacidades musicales de ambos intérpretes y su implicación. «Un tempo máis e son gaiteiros de primeiro nivel», valora.

Junto a Dani Burgos e Irene Anta tuvo un importante papel a la hora de trazar la banda sonora de la película. «A veces proponía un tema y Paco me decía ‘eso con la gaita no se puede; es imposible sacar la melodía, las voces…’ Y fuimos haciendo una short list con las piezas más icónicas de su repertorio con otras más diferentes, transgresoras y actuales», describe Sánchez Arévalo.

Christian González y Serafín Rodríguez, capitán de abanderados y director de la Rondalla de Pontellas en un reciente desfile por el centro de Porriño. / Jose Lores

Christian González: instruyó a Touriñán y Tamar Novas

Sánchez Arévalo también lo tuvo clarísimo con él: «Aluciné la primera vez que lo vi en el Ifevi. Dije: ‘Quiero que sea nuestro capitán de abanderados’». La bandera central de Pontellas instruyó a los personajes que interpretan Tamar Novas, Touriñán, David Perdomo, Andrea Reiriz, Abelo Valis y Lola López. «Me llamó esa energía que tiene, su sonrisa, su chulería», describe el cineasta del joven que, a diferencia de Campo Villar, exhibe una forma de desfilar dentro de los cánones.

Fue él quien le transmitió al cineasta muchas de las pinceladas sobre la cultura de las banderas que se aprecian en el guion: los cruces de enseñas; normas como que el paño no debe tocar el suelo; y referencias a los distintos estilos a la hora de marchar y girar.

«Estivemos entre dous e tres meses. Ensayando dous días á semana, unhas dúas ou tres horas. Primeiro individualmente e logo co resto da rondalla», detalla sobre el proceso Christian, que debutó a los 15 años con la bandera en Pontellas y lleva cerca de una década como capitán. Una de las palabras que más repiten los abanderados a lo largo de la película -si no la que más- es «esquerda», en referencia al pie que marca el paso.

Aunque él no inspira directamente a ningún personaje, Touriñán y Tamar Novas sí reflejan rasgos de su forma de desfilar. Ambos actores interpretan a dos hermanos que mantienen una fuerte relación de codependencia pero que se separan al recibir el primero la «llamada de Pontellas» para ser su bandera principal. El segundo, al verse solo y traicionado, enarbola entonces el paño de Gran Sol con el personaje al que da vida Carlos Blanco como mentor.

«Encarnan el alivio cómico de la película, porque asumen escenas muy graciosas, pero todo lo que toca a las banderas está abordado de forma muy seria», ensalza Dani Burgos.

Además de instruir a los abanderados, Christian González también diseñó sus coreografías. En la película aparece brevemente tras Touriñán en el encuentro entre rondallas filmado en Tui y que acaba en pelea multitudinaria.

Pontellas: la rondalla real

Si Gran Sol es una rondalla creada para la película - con miembros de Santa Eulalia y de otras agrupaciones-, su «rival» en la ficción es Pontellas, la real. La agrupación que aparece en el filme es la auténtica, con sus componentes habituales a los que se suma Touriñán. Su director Serafín Rodríguez también participa en la película interpretándose a sí mismo, dirigiendo a su agrupación y coprotagonizando una escena en el Ifevi de una relevancia crucial en la trama de la historia. «Sánchez Arévalo pediume que abroncase a Touriñán, que me enfadase moito con el. E pregunteille, ‘pero como se fose en serio?’ Entón fun botarlle a bronca como sería realmente», describe.

Gran Sol y Pontellas centran el momento de mayor tensión dramática de la película: un cruce de banderas protagonizado por los dos hermanos que acaba en batalla campal entre ambas formaciones. Este momento retrata las rivalidades históricas entre rondallas, ahora solo circunscritas al ámbito musical, y se inspira en un hecho real ocurrido en 1976: una multitudinaria pelea entre los componentes de Atios y Pontellas, ambas de Porriño.

Daniel Burgos e Irene Anta posan con la Rondalla de Santa Eulalia de Mos en un reciente pasacalles por Mos. / Marta G. Brea

Rosa Quintas Dantas tocando el ronco durante una actuación con la Rondalla de A Merced de Chaín. / Cedida: Rondalla A Merced de Chaín

Rosa Quintas Dantas: un cameo espontáneo

Esta vecina de Gondomar de 71 años fue una de las rondalleiras que acudió a la llamada de la federación para participar en la película como integrantes de Gran Sol. «Yo quería que los músicos fuesen reales y que tocasen sus instrumentos habituales, por eso se hizo una convocatoria al resto de formaciones. No quería músicos profesionales, no quería nada que no fuese auténtico», puntualiza Sánchez Arévalo.

Integrante A Merced de Chaín desde que se fundó, en 1982, Rosa iba para tocar el ronco (instrumento de madera con surcos que se raspa con un palo) pero era tal su desparpajo que «de imprevisto» acabó siendo una más en la nutrida lista de cameos de la ficción, con un papel de lo más entrañable que borda con toda naturalidad. Ejerce de abuela del personaje de Fer Fraga y sobre ella recaen algunas de las pinceladas más cómicas del guion. «Paseino moi ben, foi unha experiencia moi bonita. Aos meus anos quen me iba a dicir que iba saír nunha película!», exclama entre risas.