La mujer del alcalde de Nueva York, calzada 'made in' Galicia

A la toma de posesión del nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, llegó una firma de origen gallego. Y es que la nueva «primera dama» de Nueva York, Rama Duwaji, lució unas botas de la firma Miista, marca fundada por la diseñadora Laura Villasenín (Ordes, 1979).

Mamdani se convirtió en el alcalde más joven de Nueva York y juró su cargo sobre el Corán, algo nunca visto hasta la fecha. La persona que sostuvo el libro sagrado era su mujer, quien lució unas botas de la marca Miista, fundada en 2010 en Londres. En concreto, Duwaji escogió el modelo Shelley, de piel en color negro, con cordones en la parte trasera y un tacón de seis centímetros, unas botas que tienen un valor de 600 dólares, unos 530 euros.

Los botines fueron el complemento elegido para un look en el que la artista e ilustradora conjuntó con un abrigo vintage de Balenciaga, pendientes de Nueva York Vintage y unas bermudas de la firma neoyorkina The Frankie Shop.

Pero Rama Duwaji no es la primera «famosa» en usar esta marca. Madonna, Charli XCX, Jorja Smith, la modelo Candice Swanepoel, la banda Katseye, Jenna Ortega o la actriz y cantante Suki Waterhouse son algunas de las famosas que lucieron en sus pies modelos de la marca gallega, que ha ido creciendo poco a poco desde su fundación.

Los diseños de Miista son piezas artesanales, diseñadas en Londres y que se fabrican entre España y Portugal. Tienen su sede y un taller en el que confeccionan las prendas de la firma en el polígono de Alvedro, en Culleredo (A Coruña).