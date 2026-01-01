Las rondallas se vuelcan con el filme: más de 840 reservas

Varias rondallas pontevedresas se están volcando con la película de Daniel Sánchez Arévalo, «Rondallas», en los cines. Según las consultas realizadas por FARO, este jueves Santa Eulalia de Mos y rondalleiros más familiares de Pexegueiro (Tui) reservaron más de 471 butacas en los Tamberlick. A estas se sumarán en días venideros otras de Torroso y Herville (Mos) con los que se contabilizaría un acopio superior a las 840 entradas.

De momento, la agrupación más activa está siendo la de Santa Eulalia de Mos. Rosana Lago, del Círculo Cultural Santa Eulalia, explicaba este jueves que calculaban que 456 personas (entre rondalleiros, familiares y amistades) acudirían a los Tamberlick en el primer día del visionado del filme rodado en A Guarda, Tui y Vigo. A estas se sumaron unas 24 personas de Pexegueiro.

Los rondalleiros llenan el cine en Vigo en el estreno de su película /

Protagonizado el filme por María Vázquez, Javier Gutiérrez, Tamar Novas, Carlos Blanco, Touriñán, Judith Fernández o Fer Fraga más la viguesa Marta Larralde, entre otros, el largometraje presenta la historia de rivalidad entre la rondallas de Pontellas (real) y la denominada Gran Sol (ficticia y en la que participan unos 35 rondalleiros de Santa Eulalia, entre otros).

La Rondalla Gran Sol lleva dos años en dique seco por el luto tras el fallecimiento de algunos de sus integrantes en un naufragio. Uno de los que se salvó, el marinero interpretado por Javier Gutiérrez, soña con resucitar la rondalla para devolver la ilusión.

La película se ha lanzado como el estreno en cines más ambicioso del inicio de 2026. Si hace una semana desde la productora Bambú contaban con llegar a más de 250 salas españolas en el arranque, finalmente la cifra ha escalado hasta las 300, según indicaba El Blog de Cine Español este jueves.

«La película es buenísima. Está muy bien contada la tradición de las rondallas»

Por parte de la Rondalla de Herville se irá en bloque a ver la película este viernes y el domingo: de momento, hay 320 reservas pero la cifra sigue en aumento. Para el día 10, irán medio centenar de Pexegueiro.

«La película es buenísima. Está muy bien contada la tradición de las rondallas», señala Vero Bacelo de Herville. Rosana Lago, de Santa Eulalia de Mos, concluye: «Da visibilidad a lo que son las rondallas; es un premio a la dedicación de los rondalleiros».