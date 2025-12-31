«Las raíces no son para excluir, son para reconocerse»

«Raíces de mar» es un proyecto musical dividido en dos EP, «Mar» y «Raíces», que traza un recorrido sonoro por la emigración, la memoria y la identidad a través de influencias que van de Brasil y Cuba al grunge norteamericano, con Galicia como punto de llegada. Se trata de un trabajo autobiográfico e intimista de la artista gallega y profesora de guitarra flamenca Roxana Mouriño, finalista el pasado año de los II Premios SGAE de Flamenco Paco de Lucía.

—¿Hacia dónde mira «Raíces»?

Todos tenemos y conectamos con nuestras raíces familiares o culturales, que nos dan identidad. En mi caso, la identidad musical me la fueron dando muchas cosas: la música de Brasil, la música cubana, el rock y el grunge de los años 90. Todo eso forma parte de una biografía. Es un viaje musical y personal desde el mar y la emigración hasta el regreso simbólico al origen. En «Canta el corazón» vuelvo a mí misma y en «Por fin», tema que cierra el disco, conecto directamente con Galicia, concretamente con el pueblo donde nacieron mis padres, Paraños (Covelo), donde grabamos el videoclip.

—¿Qué significa «Por fin»?

Significa muchas cosas. En mi caso, después de tantos años —vengo de una familia que emigró a Argentina— hay una búsqueda constante. Yo me fui de Galicia por voluntad propia: viví en Italia, en Andalucía estudiando flamenco, y ahora en Baleares. Pero llega un momento en el que conectas con las raíces y dices: «Mi tierra es Galicia». Este tema es una forma de honrar a mis antepasados y a esas raíces tan profundas, aunque viva en otro lugar.

La guitarrista viguesa Roxana Mouriño, en el muelle del Museo del Mar en Alcabre / Marta G. Brea

—¿Cómo fue regresar a Paraños con una canción y una cámara?

Fue increíble. Tenía las localizaciones clarísimas. Hay un sitio en la aldea que siempre me ha inspirado muchísimo. Cuando la gente que ve el vídeo me dice: «Qué sitio tan bonito», siento un orgullo enorme por mi pueblo. Cuando vives fuera tanto tiempo no siempre le das valor, pero cuando vuelves con otra mirada, lo ves todo distinto.

—¿Cuánto tiempo lleva fuera de Galicia?

Desde los 20 años, incluso antes de cumplirlos. Los cumplí en Italia. Luego volví un tiempo, pero no me apetecía quedarme y me marché otra vez. Cumplí los 30 en Formentera, donde continúo viviendo y donde conecté con el flamenco, otra parte esencial de mí. Siempre he sido inquieta. Incluso cuando estoy bien en un lugar, siento la necesidad de viajar, de cambiar, de buscar inspiración.

Roxana Mouriño, tocando su guitarra con las islas Cíes al fondo / Marta G. Brea

—¿Este proyecto le ha servido para redescubrirse?

Totalmente. Es muy autobiográfico. No lo planifiqué así desde el principio, fue surgiendo. No es un disco típico, es un viaje por etapas vitales: los primeros temas son más intimistas, más azules; Raíces es más extrovertido.

—El disco es un recorrido musical por Brasil, Cuba y Estados Unidos, ¿por qué elige estos paisajes sonoros?

Son semillas que se quedan dentro. La música brasileña me marcó en la adolescencia, influida por lo que se escuchaba en casa. Me atrapó su dulzura y esa mezcla tan especial entre tristeza y alegría. Cuba llegó más tarde, en Italia, a través de amistades. Es una música rítmicamente muy rica, con una fusión preciosa con África. Y el grunge aparece cuando necesito expresar rabia y fuerza. No son referencias constantes, pero están ahí, guardadas, y salen cuando hace falta.

La guitarrista viguesa Roxana Mouriño, con Bouzas al fondo / Marta G. Brea

—¿Cómo ve el futuro de los formatos físicos?

Creo que el vinilo tiene futuro como objeto de culto o de colección. El CD ya no. «Raíces de mar» será totalmente digital. Los CD ya no tienen sentido: la gente no tiene reproductores, los coches no los traen y apenas se venden. Los músicos estamos viviendo un cambio de paradigma en los soportes que nos obliga a reinventarnos. El vinilo es muy minoritario y el CD no se escucha así que pensé: ¿qué hago entonces? Entonces, se me ocurrió hacer un libro. Ahí fue cuando la idea empezó a tener sentido para mí. Me gusta escribir, todas las letras son mías y algunas son poemas. Pensé en un libro que recogiera las letras y que incluya un código QR que lleve a mi web, y desde ahí a YouTube u otras plataformas para escuchar los temas.

—Si alguien escucha «Raíces», ¿qué le gustaría que se llevara?

Que conecte consigo mismo. Todos somos mezcla, venimos de muchos sitios. Reconocer tus raíces no es excluir a nadie, sino reconocerte a ti mismo, estar bien contigo mismo estés donde estés. Esa es la raíz más importante. Yo nací en Buenos Aires, en una multiculturalidad total: padres gallegos, cultura italiana muy presente, conexión con la aldea… Todo eso soy yo.