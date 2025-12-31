O 70 % do profesorado de Matemáticas impartiría a materia en galego se puidese
«Non deberían desaproveitarse os profesionais dispostos a usar a lingua propia», afirmaron os autores deste estudo do Seminario de Sociolingüística da RAG
R. s.
Máis de 7 de cada 10 docentes de Matemáticas impartiría a súa materia en galego se puidese elixir. O dato forma parte dos resultados da enquisa no marco dun dos estudos que inclúe o último número de «Cadernos de Lingua», un traballo que analiza a variable xénero na práctica lingüística do profesorado no que, se ben non se atopou diferenzas significativas neste aspecto entre docentes dunha materia que o Decreto 79/2010 impide impartir en galego ata a ESO, si permitiu validar hipóteses previas como a maior tendencia das mulleres á converxencia lingüística e á acomodación comunicativa.
A coordinadora do Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega (RAG) e profesora da Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago, María López Sández, e o tamén investigador da USC Alejandro Doval Casas asinan o dito artigo que pecha o número 42 da revista que dirixe o académico Manuel González, xa dispoñible, no que confirmaron a necesidade de repensar o marco normativo para o galego no ensino, destacando que «os datos constatan a lingua na que impartirían as súas clases se a escolla fose exclusivamente persoal, allea a condicionantes externos: a maioría absoluta, máis do 70, elixe o galego». Ante estas cifras, os investigadores conclúen que «no actual contexto sociolingüístico de Galicia non debería desaproveitarse o potencial dun corpo de profesionais competentes e dispostos a utilizar a lingua propia no ensino dunha materia de alto prestixio».
