Los niños pasan solo el 10% de su tiempo libre en familia

Aprovechando estas fiestas, tradicionalmente asociadas al reencuentro familiar, Fundación Meniños alerta de que los niños y niñas solo pasan el diez por ciento de su tiempo libre en familia. Esta realidad contrasta con la necesidad fundamental de la infancia de crecer en entornos donde el afecto, la atención y el tiempo compartido sean una prioridad.

En el marco de su iniciativa «Tenemos que estar a la altura», la entidad pone el foco en algo que, aunque parezca obvio, a menudo queda relegado en el día a día: estar presentes en la vida de los niños y niñas. «No se trata solo de compartir el mismo espacio físico, sino de dedicar tiempo de calidad, de escucha activa, de juego y de construcción de vínculos seguros que son esenciales para su desarrollo», afirma la entidad.

Al respecto, recuerda que los niños necesita tiempo para sentirse escuchados, acompañados y valorados. Sin embargo, el ritmo acelerado de la sociedad actual, las largas jornadas laborales y la hiperconectividad digital están reduciendo drásticamente estos momentos compartidos.

«El tiempo que dedicamos a los niños y niñas es inversión en su bienestar emocional y en su futuro. Cuando un niño o niña crece sintiéndose acompañado, desarrolla mayor seguridad, autoestima y capacidad para establecer relaciones sanas a lo largo de su vida», destaca Verónica Rivadulla, directora de Fundación Meniños.

La falta de tiempo familiar de calidad puede tener consecuencias significativas en el desarrollo emocional y social de la infancia, incrementando situaciones de soledad, dificultades en la gestión emocional y mayores riesgos de vulnerabilidad.

Las fechas navideñas ofrecen una oportunidad única para revertir esta tendencia. Fundación Meniños anima a las familias a aprovechar estas fiestas para reconectar con sus hijos e hijas, recordando que el mejor regalo que se les puede dar es el tiempo compartido, la atención y el cariño.