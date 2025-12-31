«MUTASons», cierre del año de la música experimental en Vigo

Phonotoner, Wabii & Yung Denzo Djs, AKAZIE, Kinho, Marco Maril, Marta Verde, Juanma Lodo, Arkestra Djs, Fon_los, Viktor Flores, Mateo Mena y Anna Matveinen fueron los creadores y creadoras que pusieron este martes el broche al año musical en Vigo dentro del «MUTASons», una iniciativa impulsada por la promotora musical Sinsalaudio y el espacio MUTA con el objetivo de celebrar un encuentro para reunir a la escena vinculada a la creación contemporánea, especialmente, de la música experimental y sonora.

Con la implicación de Fon Román, a lo largo de cinco horas, en el espacio MUTA se sucedieron DJ sets, directos y propuestas híbridas, dando buena cuenta de la amplia y rica diversidad musical que se vive y escucha en la región, y que se mueve entre la electrónica, la experimentación sonora y la cultura club.

Actividades en el evento del espacio Muta con Sinsal / Jose Lores

En una apuesta por mostrar nuevas propuestas de la escena de la música experimental y sonora, el encuentro «MUTASons» también cedió espacio a nuevos proyectos, tales como el de «Mydriasis», una investigación multisensorial llevada a cabo por Mateo Mena y Anna Matveinen, o «LivePixel», la innovadora propuesta en la que confluyen Marta Verde y Juanma Lodo y en la que se mezclan hasta nos sus propios nombres artísticos (pasando a ser, en el escenario, Marta Lodo y Juanma Verde).

Con el aforo completo, los asistentes pudieron disfrutar de propuestas musicales cada media hora y durante la jornada también se procedió a la grabación de un podcast, por parte de Sinsalaudio, con el objetivo es dar cuenta de lo que fue y que supuso, musicalmente, el año 2025 para la escena viguesa experimental.