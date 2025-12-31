Ryanair desvela los cinco destinos con más tirón para viajar en 2026: uno en Oporto, ninguno en Galicia

Coincidiendo con el fin de 2025 la aerolínea Ryanair acaba de publicar el listado de los destinos principales que tendrán más tirón en el 2026. En total, pone el foco en 5 rutas, aunque ninguna de ellas se operan desde Galicia, donde este año acometió un severo recorte dentro de la guerra por las tasas aeroportuarias con Aena. Y de Vigo se marcha por completo el próximo domingo, cuando operará el último vuelo a Londres. Sí ofrece alguno de estos enlaces «de moda» a través de Sá Carneiro (Oporto).

Para todas aquellas personas que estén ya planificando un viaje de cara a 2026 y quieran dejarse llevar por las propuestas de la low cost irlandesa, que presume de ser la «Nº1 de Europa» con más de 235 destinos, Ryanair propone 5 principales rutas de su red a los que –aseguran– los pasajeros están acudiendo en masa en 2026.

Los destinos de moda para 2026 y que Ryanair destaca como principales para viajar el próximo año son:

Bratislava (Eslovaquia)

Ryanair destaca que Bratislava se está convirtiendo rápidamente en uno de los destinos de escapada urbana más emocionantes de Europa, combinando una rica historia con un encanto moderno. Conocida por su casco antiguo medieval y sus impresionantes vistas al castillo, «la ciudad será más accesible que nunca en el verano de 2026 gracias al programa récord de Ryanair de 33 rutas, aumentando la capacidad en +70 %», subrayan desde la low cost (no la opera desde Galicia y tampoco desde Oporto).

Tirana (Albania)

«La vibrante capital de Albania es una ciudad donde las coloridas calles, los animados cafés y el impresionante telón de fondo montañoso crean una experiencia de viaje inolvidable. Desde su encantadora mezcla de arquitectura otomana, italiana y moderna, hasta la bulliciosa Plaza Skanderbeg y el sereno Lago de Tirana, la ciudad ofrece una combinación perfecta de historia, buen clima y cultura contemporánea», destaca Ryanair que, a partir de abril de 2026 abrirá su nueva base de 3 aviones en Tirana con 450 vuelos regulares por semana en sus 33 rutas (no la opera desde Galicia y tampoco desde Oporto).

Pescara (Italia)

Sobre esta ruta, la low cost irlandés subraya que Italia sigue siendo uno de los destinos más cautivadores de Europa, con impresionantes costas, ciudades históricas y gastronomía de primer nivel. «Pescara, una ciudad en la costa del Adriático, es un claro ejemplo, conocida sobre todo por sus hermosas playas y por ser la ciudad natal del poeta italiano Gabriele D’Annunzio. El verano de 2026 es el momento perfecto para visitarla, con Ryanair operando cientos de vuelos en sus 21 rutas (y, por supuesto, disfrutando del mejor clima del Adriático)», remarca la aerolínea en su comunicado oficial (tampoco la opera ni en Galicia, ni en el aeropuerto de Oporto).

Rabat (Marruecos)

La apuesta de Ryanair por Marruecos se muestra en esta propuesta: «La histórica capital de Marruecos brillará más que nunca en 2026 con la apertura en abril de la nueva base de 2 aviones de Ryanair», recuerda la compañía. Esta expansión hará que Ryanair aumente su programa en Rabat a 20 rutas, conectando varias grandes ciudades europeas. Conocida por sus impresionantes vistas costeras, su elegante arquitectura y su vibrante escena cultural, Rabat ofrece a los viajeros una mezcla única de tradición y modernidad: un destino imperdible para viajes asequibles y experiencias auténticas en 2026, destacan desde la low cost (aunque esta ruta no la opera desde Santiago, sí la tiene en el aeropuerto de Oporto).

Gdansk (Polonia)

Según Ryanair, la joya de la costa báltica de Polonia se prepara para un gran impulso en 2026, con el programa récord de 43 rutas de Ryanair. Conocida por su pintoresco casco antiguo, su impresionante paseo marítimo y su rica historia marítima, Gdansk ofrece una combinación perfecta de cultura y relax. «Con el compromiso de Ryanair con Pomerania, esta próspera ciudad se está convirtiendo rápidamente en una puerta de entrada aún más accesible para aventuras europeas asequibles en 2026», remarca la low cost, que tampoco presume de esta ruta en ningún aeropuerto de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal.