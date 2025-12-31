Lo más leído de FARO en este 2025: un año contando desde Vigo a pie de calle

En Faro de Vigo, 2025 se leyó y se viocomo se vive: desde la cercanía, con el foco puesto en lo nuestro sin olvidar la vocación global. Con interés, curiosidad, sorpresas, alegrías, y, por qué no decirlo, preocupaciones, enfados y algunas tristezas.

Los temas que más interés despertaron entre los usuarios de farodevigo.es dibujan un mapa reconocible para cualquiera que mire alrededor en Galicia: un territorio que se emociona con sus relatos, se alerta ante lo inesperado y busca explicaciones —y alivio— cuando aprieta la vida. Y desde las redacciones de Faro trabajamos durante los 365 días para dar respuestas a estos intereses.

La actualidad dejó episodios que desconcertaron y movilizaron a los lectores: el caso del empresario vigués Pablo González, que sufrió quemaduras internas tras beber un trago de agua; la tragedia del ganadero al que un rayo le fulminó 22 vacas en Deza; o el conflicto que se viralizó entre un hostelero de Vigo y un grupo de turistas israelíes.

El hilo conductor de la vida puesta a prueba atravesó otro de los grandes bloques de interés: las preocupaciones ciudadanas. La vivienda volvió a ocupar espacio central, no solo por la tensión en el mercado y las dificultades para alquilar o comprar, sino también por los cambios que se abren paso en la forma de vivir. La entrada en vigor del PXOM marcó parte del debate y del seguimiento informativo. Y, junto a los temas ya habituales —como los pisos turísticos o las ocupaciones ilegales—, llamó la atención todo lo que suena a búsqueda de alternativas: desde las casas pasivas (hogares pensados para mantener una temperatura confortable con muy poco apoyo de calefacción) hasta fórmulas como el coliving o la convivencia intergeneracional, con iniciativas en las que personas mayores propone compartir vivienda con alquileres muy bajos.

La presentación de las casas cápsula, en O Grove. / FdV

La salud, por su parte, se consolidó como uno de los asuntos que más moviliza a los lectores cuando se combina divulgación y dimensión humana. Por un lado, el interés por entender con voces expertas temas complejos las investigaciones de alzhéimer, párkinson o el envegecimiento. Por otro, el seguimiento de casos de presuntas negligencias médicas con consecuencias devastadoras: la paraplejia de Carmen tras una cirugía de rodilla; la condena al fisioterapeuta responsable de una punción que provocó un neumotórax o el fallecimiento de un paciente tras un diagnóstico inicial de gastroenteritis.

A esa lista de inquietudes se sumaron también el empleo, los despidos y los conflictos laborales, con historias que concentran en pocas líneas una sensación de empatía.

Y, en paralelo, creció con fuerza un tema emergente que ya no es solo cosa de otros: las estafas y la ciberseguridad. El encuentro con suscriptores de FARO sobre ciberdelitos con la Guardia Civil se convirtió en una referencia del año. La preocupación digital se ha hecho doméstica, ahora llega por el móvil, por un mensaje que parece real, por una llamada que busca un descuido.

Medio ambiente

En Galicia, la naturaleza es un patrimonio fuertemente castigado en este 2025 con la ola de incendios más devastadora de la historia. Junto a este episodio, los relacionados con el clima o los temporales volvieron a situarse entre lo más consultado: desde el avance del huracán Gabrielle o la borrasca Claudia a los avistamientos de orcas en las Rías Baixas a la evolución de la velutina en la comunidad.

La borrasca Claudia llega a Galicia con fuertes vientos y temporal en el mar / Noé Parga

En esta misma línea, nuestros lectores encontraron un espacio especialmente cálido a la par que a veces duro e injusto en las historias de los peludos. Iogur, Boris, Toxo o Bimba conectaron por lo esencial: el vínculo que acompaña que dan los animales, la segunda oportunidad, la ternura que no necesita grandes discursos. Incluso historias pequeñas, como la de Coke, el taxista vigués conocido por transportar animales con frecuencia, dejaron ese poso que convierte una noticia en un gesto que habla de nuestra sociedad.

Porque al final, lo que quedan son las historias, las que hablan de un territorio y de su gente, de aquello que los ocupa y les preocupa, pero también de esas cosas que les dan aliento, les ayudan a comprender mejor el mundo que les rodea y que, a veces, también son capaces de sacarle una sonrisa.

A nosotros solo nos queda pedirte que sigas acompañándonos, como lector y protagonista, al menos durante 2026. Prometemos estar a la altura para que, el próximo diciembre, podamos pedirte otros 12 meses.