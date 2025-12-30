«El Balneario de Mondariz tenía todos los elementos para crear una gran historia»

El año 2026 dará comienzo a nivel literario con el lanzamiento de la segunda novela de la cambadesa Laura Portas, «El palacio del agua», una historia ambientada en el Balneario de Mondariz que rescata los «felices años 20». La novela estará disponible en las librerías a partir del 8 de enero y se presentará los días 9 y 10 en Cambados y Vilagarcía de Arousa, respectivamente, a la espera de confirmar fecha también en Mondariz.

—¿Qué fue lo que la llevó a ambientar la trama de su segunda novela en el Balneario de Mondariz?

Me gusta decir que pudo ser fruto de una casualidad, aunque por otra parte, no creo en ellas. Cuando me documenté para «El baile de las mareas», siempre preguntaba a mis conocidos si tenían constancia de personas que pudieran hablarme sobre historias de antes, para enriquecer la trama y darle esa humanidad a mis personajes para que, dentro de la ficción, también sean reales. Entonces, cuando inicié ese proceso para la otra novela, me di cuenta de que no había usado uno de los contactos. Finalmente le pregunté y me dijo que conocía muchas historias de Mondariz, por lo que empecé a investigar. Siendo gallega, conocía Mondariz por las aguas y el balneario, pero se me escapaba todo su pasado histórico, toda su época dorada. Acabé yendo a visitar a este hombre a Vigo y su casa era un museo, porque hasta guardaba la moneda propia de allí. El Balneario de Mondariz y todo lo que representó era magnífico para ambientar una novela y, a medida que me fui documentando, me di cuenta de lo potente que era porque tenía todos los elementos para crear una gran historia, de hecho, me llamó muchísimo la atención que no hubiese ninguna novela ambientada allí. Mondariz puede parecer un escenario más, pero aquí es otro personaje por todo lo que representa, por la vida cultural y social que se daba entonces y que no era lo habitual. Me interesaba rescatar su esplendor.

—Tomando como referencia un lugar con tal carga histórica, el proceso de documentación es clave.

Sí, totalmente, porque para recrear ese lugar concreto, tienes que saber muy bien cómo era antes, cómo estaba dividido el hotel, todo lo que se hacía, lo que no. Por ejemplo, en Galiciana-Biblioteca Dixital de Galicia, se encuentran todos los fascículos de «La temporada», la revista que se publicaba cada domingo de forma semanal y que también tenía un ejemplar mensual. En esa faceta periodística que tengo, lo cierto es que me gustó muchísimo documentar la época e investigar y, en cuanto a la revista, en cada ejemplar detallaban los conciertos, el menú, los huéspedes nuevos que llegaban, fue un proceso que disfruté muchísimo. Por otra parte, también fui hasta Mondariz, estuve en casas de vecinos con el objetivo de conocer esas historias del boca a boca, lo que no está documentado en los libros o en la propia revista, como las historias de los agüistas, las leyendas que hay... Creo que son detalles que enriquecen mucho la trama, en la que por un lado está la ficción, pero que también cuenta con historias que sucedieron en la realidad.

—En la novela queda constancia, por ejemplo, de la marcada diferencia de clases de la época. Señala que mantuvo conversaciones con los vecinos, ¿qué historia fue la que más le sorprendió?

Me sorprendieron muchas, pero efectivamente, esa diferencia de clases, ese contraste que se daba entre la vida y el lujo entre muros del Gran Hotel y lo que había detrás, es algo que intenté reflejar muy bien. Entre algunas de las historias que descubrí están, por ejemplo, que el Balneario tenía la obligación de dar las aguas gratis a un porcentaje determinado de la población que estaba muy enferma, por lo que en las fuentes, sobre todo en la zona de Troncoso, se mezclaban estos vecinos con la gente rica o poderosa que iban hasta allí para tomar las aguas. Esos dos mundos confluían y me llamó mucho la atención la historia de las fondas, porque deja constancia de cómo la gente de los alrededores vivían de ello. Una señora, por ejemplo, me contó que había una familia que iba todos los años, el hombre era de Madrid y tenía una tintorería, y cuando venía alguien con ropa desgastada, él le decía: ‘Que se compre unos zapatos nuevos y me dices cuánto es y yo lo pago’ o si veía a alguien enfermo, lo mismo: ‘Dile que se tome las aguas y yo lo pago’. También estaban los que le guardaban sitio a la gente rica en la cola para tomar las aguas a cambio de monedas, para que no estuvieran esperando.

—Todo giraba en torno al Gran Hotel.

Sí, todos de algún modo vivían de las aguas, porque la gente menos pudiente o tenía fondas, bares, tiendas, iban al mercado o llevaban a los «agüistas» hasta las fondas, otros cargaban sus maletas, otros limpiaban el calzado e incluso había quienes recogían las hojas de la entrada.

—Se cuelan también personajes históricos que podemos intuir, como Emilia Pardo Bazán o Benito Pérez Galdós, que dan buena muestra de la élite intelectual, pero también política y social, que allí se daba cita.

Sí. No quise indicar sus nombres reales porque son dos autores que me dan mucho respeto y yo no podía replicar sus escritos, pero sí es cierto que leí las cartas que se intercambiaban, que recomiendo mucho, y estas historias también fluyen en la novela porque todas coincidían en Mondariz. De Emilia Pardo Bazán siempre me gustó cómo imponía su presencia a través de sus escritos y este me parecía un homenaje bonito. Creo además que este tipo de personajes dan mucho juego a lo que son los huéspedes, a como están clasificados, y pienso que era una forma de honrar nuestra propia historia.

—Tanto en «El baile de las mareas» como en «El palacio del agua» se ha decantado por escoger Galicia de telón de fondo, ¿qué es lo que lo motiva?

En parte es mi forma de lidiar con la morriña. De hecho, ahora mismo no me veo escribiendo otra cosa que no sea sobre Galicia, porque para mí es fuente de riqueza y de inspiración. Fuera de ahí, me doy cuenta de que Galicia gusta mucho, despierta mucho misterio.

—Lo que ya sucedía hace un siglo, tal y como refleja en su novela.

Sí, es que además estamos hablando de una época en la que apenas había conexiones y ¿cuánta gente venía de la capital? Me hizo gracia el concepto de «aeroterapia», para ellos, respirar el aire fresco, algo que sigue pasando hoy en día, pero que tenemos más normalizado y de lo que no somos conscientes. Antes se hacían viajes de 28 horas para venir hasta aquí y respirar, porque en la capital no lo tenían. Por otra parte, hay que destacar que Mondariz no solo era el Gran Hotel, porque a mí me llamó mucho la atención saber que cuando acababa la temporada, toda la gente que allí estaba empleada se desplazaba a la embotelladora de agua, que es donde transcurre la segunda parte de la novela. De mayo a septiembre era la época del esplendor, pero en cuanto los huéspedes se iban, el hotel paraba su actividad y las mujeres se iban a la embotelladora de agua y los hombres se ocupaban de preparar todo para la siguiente temporada.