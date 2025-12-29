Sobrenaturalizar a alteridade dende a poesía
Branca Trigo analiza a súa nova obra, «Mundo Carne», escrita en gran parte nunha residencia artística en Suecia
A autora viguesa vén de publicar tamén a súa primeira antoloxía
«A ver como afrontamos esta morte que é dicir as cousas/ nomear a deus está completamente permitido/ pero é arduo/ como dicir familia sen violencia/ ou gorxa sen canción/ ou mastigar sen dentes/ como dicir amor/ sen someter coa languideza da cursiva/ os apelidos recónditos en chamas/ á chama inquisitoria do fogar (...) porque unha morte dura o que a desposesión/ a morte dura desde o primeiro dente que perdemos/ ata que unha meniña se pregunta/ como se chamaba a nai da nai da nai da nai da súa nai/ e non existe resposta». Escribe así Branca Trigo no seu último poemario, «Mundo Carne», versos acompañados de potentes ilustracións da artista Octavia Russo que practicamente viron a luz á par que a primeira antoloxía poética da autora viguesa, publicada en lingua galega e castelán en Eolas Ediciones, «Vomitei deus».
O feito de que haxa un suxeito poético que sexa non só antropocéntrico, senón androcéntrico, é daniño para a poesía
Logo de iniciar a súa escrita en 2023 e acadar unha subvención para persoas creadoras galegas en residencias literarias fóra de Galicia da Xunta, a través da cal puido desenvolver gran parte na residencia artística Ricklundgården (Saxnäs, Suecia), Branca Trigo afonda en «Mundo Carne» nese «anverso escuro da realidade» que é para ela a poesía, neste caso, vencellando moi especialmente a escrita á temática da súa tese: «Sobre-naturalizar a alteridade. Un bestiario queer da poesía galega contemporánea».
A diferenza de anteriores traballos, a poeta viguesa explica que «cada un dos poemas foron escritos por separado e creo que algo que define ‘Mundo Carne’ é a calidade do documento atopado, é máis consciente, eu xogo moito cos xéneros e a lectura deste poemario é case un traballo arqueolóxico, é un traballo de interpretación no que me intento distanciar e son un corpo aberto».
Posto que esta obra está moi ligadaá súa investigación da tese, sobre a importancia de incorporar a presenza de corpos queer, pero tamén animais, como suxeito principal na poesía, Branca Trigo expón que «o feito de que haxa un suxeito poético que sexa non só antropocéntrico, senón androcéntrico, é daniño para a poesía, fai que a poesía sexa máis pobre porque ao final só estás tendo en conta unha posición ante o mundo, unha perspectiva, por iso ‘Mundo Carne’ está escrito dende corpos incompletos, que lles faltan cousas para chegar a ese ideal, partindo dende corpos queer, pero tamén dende corpos animais ou incluso vexetais ou minerais. É un pouco como ampliar o lugar dende onde escribimos e non só iso, non só escribir sobre as cousas, senón escribir dende as cousas, non adoptar unha postura autorial autoritaria».
Os corpos e a fame son temáticas recorrentes na obra da autora viguesa, mais Branca Trigo sinala que en «Mundo Carne» se dá «unha cartografía máis consciente dos corpos aos que lle sobran ou lle faltan partes para acadar o ideal, tale e como comentaba. Hai un verso que di: ‘Podo calquera cousa dende a fame’, que é unha reescrita dun versículo bíblico polo que a fame é o único deus, a única maneira de acadar unha perfección que non existe. Por outra banda, no poemario tamén están presentes temas como a perda ou o desexo».
A estadía na casa museo Ricklundgården, ao igual que as ilustracións de Octavia Russo, tiveron grande influencia en «Mundo Carne», destacando a poeta: «Para min o silencio é moi importante e o illamento da residencia favoreceu que puidera afondar na musicalidade das palabras, ademais de que se coan nos poemas a noite ou a neve, que marcaban as paisaxes de alí».
Cun epílogo de Chus Pato, respecto á súa primeira antoloxía poética, Branca Trigo apunta que «é unha selección de textos dos meus catro poemarios que permite expandir a miña rede máis alá das fronteiras de Galicia e inclúen tanto os orixinais como os poemas traducidos por min mesma».
