Naufragio en Indonesia
El operativo de búsqueda de los valencianos desaparecidos se retomará mañana y durante al menos otras dos jornadas
En esta cuarta jornada han participado más de 120 personas y un barco de la Policía, han confirmado a EFE fuentes involucradas en el rescate
C. G. Laguna/EFE
El operativo de búsqueda para localizar a los tres valencianos desaparecidos, después de que esta mañana se hallara el cuerpo de la menor de 12 años desaparecida, hija de Andrea Ortuño, superviviente del naufragio, se ha detenido por hoy —la diferencia horaria con la península es de 7 horas— y se retomará a primera hora de este martes. Tal como han apuntado fuentes conocedoras de la situación a EFE, se espera que se extienda durante al menos otras dos jornadas, con la posibilidad de que se amplíe.
En el equipo de rescate de esta cuarta jornada, han confirmado fuentes involucradas en la búsqueda a EFE, han participado más de 120 personas, incluidos media docena de buceadores profesionales. Además, se ha contado con un barco de la Policía equipado con sonar y un robot submarino.
Pese a las condiciones climáticas de la zona del naufragio, ubicada en un estrecho entre las islas de Padar y Rinca, donde todavía hay fuertes corrientes marinas, lluvias y oleaje, los rescatistas no ha cesado en su empeño por encontrar a los valencianos desaparecidos: un adulto, Fernando Martín, de 44 años y entrenador del Valencia CF Femenino B, y dos niños, un hijo de Fernando y un hijo de Andrea.
Esta mañana, sobre las 6 de la mañana (hora local) se ha rescatado el cuerpo de una de los menores, de 12 años, a unas 0,5 millas náuticas del punto del posible hundimiento del barco, según un comunicado de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (Basarnas). La familia ha solicitado en un comunicado que se mantenga "la consideración y respeto a la intimidad de nuestras familias" y han afirmado que confían en que las "labores de búsqueda continuarán". "No volveremos a España sin los cuatro, todos juntos", han defendido.
