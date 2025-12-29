Un muerto y dos desaparecidos por el temporal en Andalucía

Sobre las 17.05 horas la Guardia Civil halló el cuerpo sin vida de uno de los dos hombres que permanecían desaparecidos tras ser arrastrada por un río la furgoneta en la que viajaban en Alhaurín el Grande (Málaga), en plena jornada marcada por las intensas lluvias que afectaron a toda la provincia.

Por otro lado, varios operativos iniciaron la búsqueda de un motorista que cayó al río y fue arrastrado por la corriente en la localidad granadina de Íllora, según confirmaron fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press. Fuentes de la Guardia Civil confirmaron a Efe el hallazgo del vehículo, sin concretar si se produjo en el propio cauce del arroyo, que sufrió una importante crecida debido a las fuertes precipitaciones registradas en las últimas horas, aunque por el momento no se dio con el paradero del motorista.

La furgoneta, en la que viajaban los dos hombres de 53 y 54 años, fue localizada ayer a primera hora de la mañana volcada en el cauce del río Fahala. Desde ese momento, los efectivos desplegados intensificaron las labores para tratar de dar con ambos, ya que no se tenía noticia de ellos desde anoche. Mientras continúan las actuaciones sobre el terreno, la búsqueda del segundo desaparecido sigue en marcha.

Según informó la Subdelegación del Gobierno, en las labores de búsqueda participan patrullas terrestres, un helicóptero de la Guardia Civil y efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), centrando los trabajos en el río Fahala, una de las zonas más castigadas por las precipitaciones intensas.

El alcalde del municipio, Anthony Bermúdez, confirmó a TVE que la Guardia Civil trabaja en la localización de dos vecinos que, según las primeras hipótesis, podrían haber sido arrastrados por la corriente en el coche en el que viajaban.

Ambos habrían desaparecido en el entorno del río Fahala, punto en el que fue hallada su furgoneta y donde se registraron algunos de los mayores acumulados de lluvia durante el episodio de inestabilidad.

Según datos de la red Hidrosur, en la estación ubicada en la zona se recogieron 134,7 litros por metro cuadrado, convirtiéndose en una de las zonas más castigadas.

El temporal provocó además una crecida histórica del río Guadalhorce, que llegó a alcanzar una altura media de 3,48 metros, con riesgo de desbordamiento. En total, se contabilizaron más de 300 incidencias en la provincia de Málaga, relacionadas con anegaciones, rescates y cortes de tráfico.

El miedo regresa a Valencia con rescates, calles anegadas y barrancos desbordados

En Valencia, lluvias de más de 250 litros por metro cuadrado, provocaron rescates, desalojos, desbordamientos de barrancos, interrupciones en el suministro de luz y cortes en la red de Metrovalencia, así como el desvío de 9 aviones en Manises.La situación mantuvo en vilo a las seis comarcas afectadas por la dana de 2024, pues no pararon de mirar de reojo los cauces del barranco del Poyo (o de Torrent o Massanassa) pero también el Gallego y Horteta (los que aportaron más agua el 29-O), además de los ríos Magro (desbordado en Real (la Ribera Alta) y el Turia. Son las tres cuencas donde hoy hace justo catorce meses fallecieron 230 personas el 29 de octubre de 2024.La intensidad del episodio de lluvias llevó a la Conselleria de Emergencias a enviar dos alertas que volvieron a sobresaltar a la ciudadanía: primero a las comarcas de la Ribera y la Safor (alrededor de las 15.30 horas) y después al resto de la provincia de Valencia, remitido alrededor de las 17.40 horas.A pesar de la intensidad de las lluvias, el conseller de Emergencias Juan Carlos Valderrama confirmó, al cierre de esta edición, que no se produjeron daños personales. Y eso a pesar de algunas imprudencias, como sucedió en Torrent donde siete personas tuvieron que ser rescatadas tras quedar atrapadas con sus vehículos en un barranco. Además, en la Pobla Llarga, el ayuntamiento de este municipio de la Ribera Alta decidió junto a efectivos de la Guardia Civil evacuar a 38 vecinos de la calle Levante, la más próxima al barranco de Barxeta, debido a la crecida que ha experimentado.