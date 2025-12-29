FARO DE VIGO lanza una oferta flash especial: año de suscripción por tan solo 18 €
Hasta el 2 de enero, FARO DE VIGO pone a disposición de sus lectores una oferta flash que incluye acceso ilimitado a su contenido web por un precio reducido durante un año
El periódico FARO DE VIGO activa una oferta flash especial por tiempo muy limitado que permite disfrutar de un año completo de suscripción digital por solo 18 euros. La promoción estará disponible únicamente hasta el 2 de enero, por lo que se trata de una oportunidad única para quienes no quieran dejarla pasar.
Con esta suscripción, los lectores podrán acceder a todas las noticias de última hora, reportajes exclusivos, suplementos, crónicas locales, entrevistas y artículos de opinión de firmas destacadas, además de contenidos multimedia y acceso completo a la app de FARO DE VIGO.
La oferta incluye también la pertenencia al Club de Suscriptores con ofertas y descuentos exclusivos., así como la posibilidad de disfrutar de experiencias únicas: acceso prioritario a eventos, encuentros con autores, músicos y actores, actividades especiales como catas de vino y participación en sorteos exclusivos. Se trata de una promoción excepcional y de duración muy limitada, disponible solo hasta el 2 de enero, para acceder a todo el contenido web de FARO DE VIGO a un precio reducido.
- El mejor pueblo de España para jubilarse está en Galicia: vivienda barata, buenos servicios y patrimonio histórico
- Peinador, un aeropuerto de alto coste: Vigo es la terminal con menor peso de las 'low cost' entre los 25 más utilizados de España
- Nueva Zelanda busca a un marinero gallego desaparecido a bordo del «Viking Bay»
- La Xunta carga contra la desidia de los ayuntamientos por el saneamiento: falta inversión, planificación y personal capacitado
- Ni Combarro ni Cudillero: el pueblo marinero más bonito de Galicia que debes visitar en esta época del año
- Miles de moteros invaden Vigo por la Papanoelada: «Aquí tiene una fama y una reputación especial»
- Un nuevo faro para iluminar el urbanismo
- El 80% de los hogares que lograron una hipoteca en Galicia ganan más de 2.000 euros al mes