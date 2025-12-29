Alud
Dos muertos y un herido grave tras un alud cerca del balneario de Panticosa (Huesca)
El Grupo de Rescate trabaja en el rescate en el pico Tablato, a unos 2.700 metros de altitud
A. T. B.
Un alud en el entorno del balneario de Panticosa, en el pico Tablato (Huesca), ha dejado al menos dos muertos, un desaparecido y una mujer con hipotermia a unos 2.700 metros de altitud. En la zona están trabajando efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) después de que el 112 haya recibido el aviso sobre las 13.00 horas. Al parecer, otras dos personas han resultado ilesas y han podido liberarse de la avalancha que se ha producido el mediodía de este lunes 29 de diciembre.
Desde la Guardia Civil han informado que se ha activado al Greim de la provincia de Huesca aunque han precisado que desconocen el alcance de lo sucedido. Pero en el Gobierno de Aragón han confirmado que hay cuatro personas atrapadas a casi 3.000 metros de altura, en el entorno del balneario de Panticosa. Hasta el lugar de los hechos también se ha desplazado un helicóptero del 112.
"Conmocionado por las noticias que llegan del trágico accidente de montaña en Panticosa. Cancelo mi agenda para acudir a la localidad pirenaica", ha escrito el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón (PP).
La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, se ha mostrado "muy pendiente" por "el alud ocurrido y la situación de las personas afectadas". Alegría ha comunicado, a través de sus redes sociales, que está en contacto con el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán.
