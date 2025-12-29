La Axencia de Doazón lanza un llamamiento: «Necesitamos casi 500 donaciones de sangre cada día»
ADOS informa que la donación de sangre es un acto sencillo y rápido, pero fundamental para garantizar la atención sanitaria de calidad en los hospitales de Galicia
E. P.
La Axencia Galega de Doazón e Sangue (ADOS) ha hecho un llamamiento a la donación, en especial en A y 0 positivo con nivel bajo, según informa.
«Hoy habrá muchas personas en los hospitales que necesitan recibir una transfusión de un componente de sangre porque hay que operarlas, transplantarles un órgano o tuvieron un accidente de tráfico», señala entre otros motivos.
«Para poder atenderlos necesitamos casi 500 donaciones de sangre cada día», remarca para incidir en que se puede donar en alguna de las diez unidades que recorren diariamente localidades gallegas.
Así del 29 de diciembre al 3 de enero estarán en Valdoviño; en A Coruña; en Oleiros; en Negreira; en Tordoia; Cerceda; Valga; Sigüeiro (Oroso); Bertamiráns, en Ames; en Carballo; en Ribeira; en Sada y en Teo.
También en Lugo como en los municipios de Baralla y Ribadeo, además de la propia ciudad; en Ourense y en los ayuntamientos ourensanos de Barbadás y Verín. A ellos se suman los de Pontevedra, entre ellos Vilagarcía, O Porriño o Cambados, además de la propia ciudad pontevedresa, entre otras.
