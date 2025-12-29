Alba Chao, nueva redactora jefa responsable de la estrategia digital

FARO DE VIGO da un nuevo impulso a su estrategia digital con el nombramiento de Alba Chao como redactora jefa responsable de la estrategia digital de la cabecera. Chao (Beade, Ourense, 1988), licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela, ingresó en FARO hace diez años y en la actualidad ocupaba el cargo de jefa de sección de la versión digital del diario. En el nuevo organigrama Alberto Otero, actual redactor jefe, liderará la mesa de continuidad y el «hub» de papel, una plataforma clave en la integración de los diferentes formatos en la organización redaccional.

Ambos formarán parte de una estructura directiva más fortalecida que permitirá al diario afrontar los desafíos que impone el periodismo en digital y que de manera inmediata pasa por implementar proyectos y apuestas editoriales más ambiciosas, valiéndonos de herramientas tecnológicas de vanguardia, con el objetivo de mejorar y diversificar nuestra oferta informativa, con más y mejores contenidos, y ampliar las audiencias. En definitiva, hacer un mejor periodismo para llegar a más lectores/suscriptores. Que la conversación que mantenemos minuto a minuto con nuestra comunidad de seguidores sea cada vez más intensa, potente, útil y fructífera.

En su versión de papel, FARO DE VIGO es el líder hegemónico en el sur de Galicia y se sitúa entre los diez con mayor audiencia de España. Los informes del Estudio General de Medios como de la OJD así lo atestiguan. Y en su versión digital farodevigo.es es la segunda cabecera digital más seguida de la comunidad.