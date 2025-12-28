Concurso navideño
Makoke y Ricky García ganan la primera semifinal de 'Fiesta: A bailar', con Jorge González, Manu Tenorio y la inesperada reaparición de una profesora de 'Fama' en el jurado tras 10 años
La pareja de colaboradores se impuso y pasaron a la gran final, que se celebrará en directo el próximo 6 de enero
Redacción Yotele
La versión casera y navideña de 'Bailando con las estrellas' organizada por 'Fiesta' ya tiene a su primera pareja de finalistas. Tras una disparatada competición en la tarde del 25 de diciembre, Makoke y Ricky García se alzaron con la victoria al ritmo de Jennifer López.
Los dos colaboradores del magacín de Telecinco presentado por Emma García, que competían en 'Fiesta: A bailar' con bailando hip hop, se impusieron a las otras tres parejas que competían: Pipi Estrada y Bea Jarrin, Luis Rollán y Alexia Rivas y Antonio Santana y Almudena Del Pozo.
En esta divertida competición, en la que ninguno de los participantes eran profesionales del baile, un jurado se encargó de valorarles y destacar sus (numerosos) fallos, pero también de reconocer su actitud, las horas empleadas en ensayar y su capacidad para aprender y sorprender a los espectadores.
A los ya anunciados Manu Tenorio y Jorge González, se sumó en el último momento una inesperada integrante: Marbella Zamora, icónica profesora de 'Fama: A bailar', que estaba retirada de la televisión desde hace más de una década. La bailarina explicó que su ausencia se debía a su decisión de dedicarse a criar a sus hijos y a diversificar su actividad profesional en otras actividades fuera del mundo del espectáculo.
