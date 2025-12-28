El Gobierno estudia implantar en 2026 códigos o claves personalizadas para evitar el 'mercadeo' de citas de Extranjería

El Gobierno estudia implantar en 2026 códigos o claves personalizadas para impedir el uso fraudulento y el "mercadeo" de las citas en las oficinas de Extranjería.

"Nosotros esperamos que, como muy tarde, en el primer trimestre del año que viene podamos tener ya en marcha y aplicándose específicamente aquellos controles que impidan el uso fraudulento de las distintas citas o que se puedan mercadear con ellas", ha asegurado en una entrevista con Europa Press la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, que advierte de que se multiplica la situación de vulnerabilidad de estas personas.

Así lo ha puesto de manifiesto preguntada por el 'Informe sobre la realidad migratoria en España: Prioridades para las políticas públicas', elaborado por el Consejo Económico y Social (CES) a petición del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En él reconoce la existencia de un "mercado alegal" de citas administrativas para trámites de extranjería.

En este sentido, el documento revela que las "dificultades" de acceder a una cita previa a través de Internet "se han venido agravando ante la proliferación de prácticas que acaparan aquellas de forma automática en la red y las desvían a circuitos privados, pasando a estar disponibles solo en determinados servicios profesionales y a cambio de elevados importes".

Grupo de trabajo interministerial

El Ejecutivo ha constituido hace aproximadamente dos meses un grupo de trabajo interministerial --integrado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Ministerio de Política Territorial y el Ministerio del Interior-- con el objetivo de reforzar los controles y prevenir prácticas fraudulentas antes de que se produzcan.

"Intentamos, precisamente, analizar cómo podemos reforzar los controles, cómo podemos establecer en los procedimientos que están establecidos detectar ese tipo de situaciones y más que detectar el impedir que se produzca", ha expuesto Cancela.

La idea, según ha indicado Cancela, es que "lo antes posible" se pueda alcanzar una solución "a lo mejor estableciendo algún tipo de código, algún tipo de clave que sea personalizada, de tal manera que nadie pueda representar a alguien e ir cobrando una comisión".

Igualmente, la secretaria de Estado de Migraciones ha indicado que, desde el Ministerio, atienden "siempre" a todos los informes, sobre todo cuando son "tan cualificados", pero también a las alertas trasladadas por parte de las distintas entidades, asociaciones y profesionales que trabajan en las oficinas de extranjería.

De hecho, ha explicado que, en los últimos meses, responsables ministeriales se han desplazado a distintos territorios para mantener jornadas de trabajo y diálogo con estos actores, especialmente tras la aprobación del nuevo reglamento de Extranjería, ante el previsible aumento del volumen de tramitaciones.

Paralelamente, el Ejecutivo ha reforzado las plantillas de las oficinas de Extranjería con una primera incorporación de personal en el mes de octubre y prevé un segundo refuerzo a comienzos de año, acompañado de una dotación presupuestaria adicional. "Esperamos que con toda esta acción conjunta, pues que se pueda minimizar, yo creo que incluso eliminar este tipo de situaciones", ha afirmado Cancela.