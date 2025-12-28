Atención, ciclistas: la multa de 200 euros de la DGT que puede caerte por llevar así la bici en tu coche

Cuando llega el fin de semana y el clima lo permite, los ciclistasse apuran a meter la bici en el coche y acercarse a los recorridos por los que más les gusta pedalear. Sin embargo, la forma en la que subes la bici al coche puede ser motivo de multa.

Y es que la sanción no es pequeña, la Dirección General de Tráfico (DGT) podría imponerte hasta 200 euros de sanción por llevar la carga en malas condiciones. Así lo recoge el artículo 76 de la Ley de Tráfico .

Esta cuestión va más allá del castigo y el dinero, llevar mal colocada tu bicicleta puede poner en riesgo tu seguridad y la del resto de ocupantes del vehículo. Dentro de un coche, los elementos que no están bien sujetos pueden convertirse en proyectiles. Como explica la propia DGT, circulando a 50 km/h un objeto multiplica su peso por 50 cuando sale despedido.

Cómo llevar la bicicleta en el coche

Si queremos seguir disfrutando de este hobby sin exponer nuestra seguridad ni exponernos a sanciones, existen métodos seguros y eficientes para trasladar nuestro ciclo en el coche.

A la hora de transportar una bici en un turismo, podemos optar por tres métodos distintos. El primero de ellos es para quienes quieran llevar la bicicleta dentro del coche. En este caso, tendremos que contar con cintas regulables que podremos enganchar en los distintos puntos de fijación del vehículo. Si estos puntos no resultan muy prácticos, en internet podrás encontrar kits para fijar bicicletas que te ayudarán en la tarea.

La segunda opción es montar la bicicleta al techo del vehículo. Esta opción hará que el coche consuma más y dejará nuestro coche expuesto al viento lateral, lo que puede dificultar su manejo cuando el clima no es bueno. Para este método, necesitamos contar con una baca o con barras en el techo del turismo.

La última forma de llevarla es también la más recomendable y costosa: el portabicis. Este sistema se instala en el portón trasero de tu vehículo y te permite aprovechar al máximo el espacio sin perjudicar la conducción.

Ahora bien, recuerda que la carga del vehículo no puede sobresalir por los laterales y a lo largo no puede sobrepasar más de un 10% de la longitud total del vehículo si es una carga divisible o de un 15% si no lo es. Además, tendrás que colocar la señal V-20 y asegurarte que las bicicletas no tapan la matrícula del coche, lo que también podría acarrear una multa de 200 euros.