Desactivada la alerta en Málaga después de un temporal que dejó inundaciones, crecidas y más de 130 litros acumulados

Málaga comienza a retomar la normalidad tras desactivar los avisos amarillo y naranja esta mañana. El temporal que azotó a Málaga este sábado y que obligó a activar la alerta roja empieza a estabilizarse, habiendo dejado un acumulado de 130 litros en doce horas y una crecida histórica del Guadalhorce.

Alertas

El aviso rojo permaneció vigente hasta las 4.00 horas, con el foco puesto en las franjas donde se espera la mayor intensidad de lluvia, Ronda, Costa del Sol y Guadalhorce, y mantiene el aviso amarillo hasta las 09.59 horas, en las zonas Sol y Guadalhorce; mientras en la Axarquía y en el resto de la provincia se mantuvo la alerta naranja, que esperaba mantenerse hasta las 15.00 horas, pero ya ha sido desactivada.

Acumulado

El punto en el que se han registrado más precipitaciones, 130 litros, ha sido en Fahala, un río que discurre entre Alhaurín el Grande y Cártama y que es un afluente del río Guadalhorce.

Precisamente en ese río, a su paso por Cártama, se han registrado casi 100 litros por metro cuadrado en doce horas en varios puntos, según los datos de SAIH Hidrosur.

Málaga sufre los efectos del viento y la lluvia durante la alerta naranja

También se han registrado casi 70 litros por metro cuadrado en doce horas en Coín, 55 litros en Villanueva de la Concepción, 52 litros en Tolox y 42 en Casarabonela.

Antes de las intensas lluvias en esta zona, se habían producido en otros municipios como Marbella, que acumula casi 73 litros en 24 horas; en Ardales, con 80 litros; el embalse de la Concepción y Ojén, con alrededor de 60 litros en el último día.

Ríos y embalses

El río Guadalhorce ha experimentado una crecida histórica, con peligro de desbordamiento, al alcanzar más de cinco metros en solo dos horas y superar en caudal los 1.000 m3/sg. La primera alerta por el desbordamiento se activó las 23.00 horas, cuando el nivel había subido a 4,14 metros (nivel naranja) y sobre las 00.55 horas, se alcanzó el nivel máximo de 5,80 metros (nivel rojo).

Más tarde, han precisado, sobre las 04.00 horas, la tendencia era de descenso. Actualmente, el nivel actual es de 3,20 metros (nivel amarillo), según datos de Red Hidrosur, y cuenta con un caudal de 371,35 m3

Otros ríos que han experimentado grandes crecidas han sido el río Grande y el río Campanillas, que alcanzaron un nivel medio de 1,04 y 1,05 respectivamente.

Los embalses de Málaga almacenan 300,6 hm3 (49,8%) de su capacidad. Desde este pasado sábado se han acumulado unos nueve hm3. Así, en La Viñuela han entrado unos 400.000 m3; en la Concepción 3,5 hm3 y en el Conde algo más de dos hm3.

Incidencias

El temporal ha dejado por el momento 304 incidencias en la provincia, donde se han producido algunos desalojos y rescates en los municipios de Alhaurín de la Torre y Cártama por inundaciones.

En las primeras horas de la noche, la población de Cártama ha sido una de las que más incidencias ha registrado, con anegaciones de viviendas, locales, sótanos, garajes, parcelas y la subida del cauce del río Guadalhorce, que ha obligado a trasladar a algunos vecinos de la zona de Doña Ana, según ha informado Emergencias 112.

Además, se han producido algunos desalojos en Alhaurín de la Torre y Cártama de personas que han podido realojarse en un hostal, así como en casa de familiares y amigos.

Varias personas han tenido que ser rescatadas, como en Cártama dos adultos y un menor que fueron atrapados en una casa inundada por el desbordamiento del Arroyo de Valdeurraca y en Nueva Aljaima rescataron en buen estado a otras dos personas que no podían salir de su vivienda.

Trenes parados y vuelos desviados

En cuanto a las incidencias en vías de comunicación, hasta cinco trenes de cercanías quedaron parados en estaciones y apeaderos entre Los Prados y Benalmádena por los efectos de las lluvias anoche.

Por otro lado, 24 vuelos de los 444 que llegaban ayer al Aeropuerto de Málaga fueron desviados a Almería, Sevilla y Granada.

Diez vuelos pudieron aterrizar en la provincia sobre las 00.00 horas, después de estar dando vueltas.