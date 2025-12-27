Galicia bajo cero: fin de año gélido para despedir un 2025 de récords en temperaturas y precipitaciones

Estampa blanca para despedir el año en Galicia. Al manto de nieve que ha redondeado la postal navideña en las últimas jornadas se le suman las densas heladas con las que amanece buena parte de la comunidad. Y es que el tramo final de este 2025 se presenta con tiempo seco, cielos despejados pero temperaturas propias de lo más crudo del invierno.

El domingo la comunidad continuará bajo influencia anticiclónica. Con esta situación, para el domingo se esperan cielos poco nubosos en general, con algún intervalo de nubes de tipo medio y alto. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso. Los vientos soplarán de componente este, flojos en el interior y moderados en el litoral.

Galicia comenzará la semana bajo la influencia de las altas presiones, con régimen de vientos de componente este. Así, se esperan cielos poco nubosos o despejados, con entrada de nubes bajas al final del día y las temperaturas sufrirán un ligero descenso. El viento soplará flojo de componente este.

José Valdivia

El tiempo en Galicia para fin de año

El frío gana protagonismo a medida que nos acercamos a Nochevieja, con un repunte del contraste entre costa e interior. En Vigo, MeteoGalicia proyecta para el martes 30 una mínima de 6 ºC y para el miércoles 31 una mínima de 4 ºC, con máximas de 14 ºC y 12 ºC respectivamente: un fin de año en el que el abrigo será casi imprescindible al caer la tarde y, sobre todo, en las celebraciones al aire libre y desplazamientos de madrugada.

En el interior, la fotografía es más fría. Ourense aparece en las previsiones con mínimas en torno a 2 ºC el martes 30 y 1 ºC el miércoles 31, y máximas que apenas rondarían los 13 ºC y 11 ºC, un escenario que incrementa la probabilidad de escarcha a primera hora y refuerza la recomendación de precaución en carretera en tramos sombríos o con humedad.

Un año de récords

El 2025 será recordado como un año de récords en diferentes valores. El verano fue uno de los más cálidos en la comunidad desde que hay registros. Sin ir más lejos, el pasado junio, recién estrenado el verano, Ourense batía hasta tres veces en dos semanas su temperatura máxima para ese mes: 42,9º del 29 de junio fue finalmente el valor máximo en la capital de As Burgas.

Pasado el estío, vino la lluvia. Y no poca. El pasado noviembre marcó récord de precipitaciones en Vigo desde que hay registros. La estación del campus acumuló más de 500 litros por metro cuadrado, algo nunca visto en los últimos años.

Aunque la primera mitad de diciembre también hizo falta sacar el paraguas más de una semana seguida, la tónica cambió con el anticiclón. Esto, con episodios como la mencionada burbuja de aire polar, hizo que los valores del mercurio se desplomasen dejando también algún récord. El día 21 de este mes se registró la mínima más baja de la ciudad olívica para un mes de diciembre, 1,8 grados. No hay otro valor tan bajo en la última década. Fue en la estación del campus de Vigo, que además registra una temperatura media para el mes de 9,2 grados. Hay que ir a los datos de 2020 para ver otra tan baja.