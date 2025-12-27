Fundación Sálvora: 35 años acompañando a personas con discapacidad intelectual en Galicia

El 27 de diciembre de 1990 nacía en Vigo la Fundación Sálvora, una entidad pionera en la comunidad gallega con una visión adelantada a la época, puesto que su principal objetivo era iniciar el acompañamiento a personas con discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista, parálisis cerebral y síndrome de Down en el ejercicio de su capacidad jurídica, basándose en un modelo centrado en la persona y en su propia voluntad, así como en un enfoque de derechos en igualdad de condiciones con el resto de la población.

Fue el notario e intelectual gallego Alfonso Zulueta de Haz, uno de los fundadores del Partido Galego Social-Demócrata, académico de honor de la Academia Galega de Xurisprudencia e Lexislación y presidente del Consello da Cultura Galega, entre otros, quien impulsó en la ciudad olívica la constitución de la que actualmente es la única entidad independiente en Galicia con 35 años de trayectoria prestando medidas de apoyo integrales y continuadas a las personas con discapacidad intelectual en tres ámbitos fundamentales: el personal, el económico-patrimonial y jurídico.

Han pasado más de tres décadas desde que la Fundación Sálvora, que cuenta en su patronato con representantes de entidades como la Fundación Menela, Apamp, Aspanaex, Cruz Roja, Cáritas o EVD Galicia, entre otras, recibió a sus primeros tres usuarios y, en la actualidad, tras haber acompañado en 2025 a un total de 69 personas con discapacidad, la entidad continúa trabajando por garantizar apoyos personalizados y dignos a sus usuarios, puesto que entienden que «detrás de cada medida de apoyo hay una vida que merece ser respetada y acompañada».

Comité ejecutivo actual de la fundación. / Cedida

Desde el pasado mes de septiembre, Lola Santana se ha situado al frente de la gerencia de esta fundación viguesa y cuenta que, «a partir de que se permitiera que las personas incapacitadas jurídicamente tuvieran la oportunidad de ser tuteladas por fundaciones, nació Sálvora, también por iniciativa de diversas familias y como recurso para que aquellas personas que no tuvieran o cuando las suyas no les podían dar los apoyos adecuados, pudieran estar en la fundación y ejercer las tutelas».

La responsable de Sálvora pone en valor que, mucho antes de la reforma de la Ley 8/2021, «por la que se modificó la situación de las incapacitaciones judiciales, centrándose en medidas de apoyo para que la persona con discapacidad pueda tomar sus propias decisiones según su deseo, voluntad y preferencia, esta fue precisamente la visión que tuvo la Fundación Sálvora desde sus comienzos, por lo que realmente se adelantó a la revisión legal que tuvo lugar más recientemente». En este sentido, Lola Santana destaca que la línea de trabajo que continúa manteniéndose en la actualidad es «un modelo centrado en la persona y en el enfoque social de derechos, es decir, una forma de dar los apoyos totalmente personalizada e individualizada, por lo que en función de lo que quiera la persona y de lo que necesite, se van midiendo los apoyos. Nosotros ejercemos las medidas de apoyo que nos encomienda el juzgado o las personas que voluntariamente acuden a nosotros».

Centramos las medidas de apoyo en que la persona con discapacidad pueda tomar sus propias decisiones según su deseo, voluntad y preferencia

Según detalla la gerente de Sálvora, dentro de los 69 acompañamientos efectuados a lo largo de 2025, tan solo dos se correspondieron a medidas voluntarias, cifras a las que se suman 90 solicitudes de asesoramiento legal y social gratuito por parte familiares, entidades del tercer sector y también de las propias personas con discapacidad. Este balance se completa también con más de 400 intervenciones directas, 269 visitas médicas, 379 acompañamientos a actividades básicas y 232 gestiones de ayudas e informes.

Incremento de jóvenes

Desde que Sálvora inició su actividad, constituyendo la primera entidad tutelar especializada en Galicia, el volumen de usuarios se ha incrementado con el paso del tiempo, pero incluso a lo largo de este mismo ejercicio se ha dado un importante aumento de solicitudes. Así, Lola Santana hace referencia a que «en enero de 2025 contábamos con 63 personas y ahora mismo estamos en 69, pero ya con 10 solicitudes de nuevas personas a través de los juzgados y Fiscalía para que pasen a formar parte de la fundación».

La gerente de Sálvora indica que la media de edad de las personas a las que prestan acompañamiento se sitúa entre los 40 y 60 años de edad, sin embargo, en los últimos años han constatado un incremento de personas jóvenes, afirmando Lola Santana que «ahora mismo estamos viendo que muchas personas, cuando alcanzan la mayoría de edad, ya vienen directamente desde el sistema de menores para solicitar que sea la fundación quien se encargue de su acompañamiento». Por otra parte, la responsable de la entidad señala que «el 80% de las curatelas que ejercemos son principalmente para el ámbito de la salud».

Conseguir la inclusión total en la sociedad de sus personas usuarias y lograr estabilidad financiera son para Lola Santana los principales retos que Sálvora afronta hoy en día tras 35 años de trayectoria.