Hallado a salvo el surfista de Gavà (Barcelona) que buscaban los servicios de emergencias

El surfista de Gavà (Barcelona) que los equipos de emergencias buscaban desde este sábado al mediodía tras haber localizado solo su vela se ha comunicado con los Bombers de la Generalitat para asegurar que se encuentra sano y salvo. Fuentes de Salvamento Marítimo habían activado un operativo para localizarlo, ante el riesgo de que fuese víctima del temporal de levante que azota el litoral catalán.

A las 12.47 horas de este sábado, los equipos de emergencias habían recibido el aviso de una persona que decía ver una tabla de windsurf ante la playa de Gavà, pero sin nadie encima o en el entorno. Una vez se personaron en la zona efectivos de emergencias, un segundo informante explicó que había visto a una persona subida en la tabla --de la que se había caído la vela--, tras lo cual no volvió a verla.

A la zona se habían desplazado efectivos de la policía local, los Mossos d'Esquadra con una embarcación, Salvamento Marítimo con otra embarcación y un helicóptero, además de los Bombers de la Generalitat, según han informado esta tarde. No obstante, no se descartaba que el surfista hubiera podido salir del agua por sus propios medios, señalaba Moisès Galán, jefe de guardia de los bomberos.

Finalmente, pasadas las 19.00horas, el propio surfista se ha comunicado con los Bombers para explicar que se encontraba a salvo, pero que había tenido que dejar la vela por seguridad mientras hacia kitesurf. Ha podido identificarla y se ha dado por suspendido el operativo.

Barcelonès y Maresme

El teléfono de emergencias 112 ha recibido 891 llamadas relacionadas con el temporal de este sábado hasta las 18.00 horas, la mayoría por avisos del Barcelonès (175), el Maresme (85) y el Gironès (75). Preocupa especialmente la situación en el Ripollès, donde continúa nevando y hay varias carreteras cortadas o dónde es obligatorio el uso de cadenas.