Los Secretos, Film Symphony Orchestra o el Gran Circo Acrobático de China: la oferta cultural que llega a Vigo por Navidad

Las Navidades no son solo sinónimo de reuniones familiares. También se convierten en una oportunidad perfecta para disfrutar de la oferta cultural. El año 2025 se despide con interesantes propuestas y 2026 arranca con una cartelera igualmente atractiva. Monólogos, musicales, conciertos de pop y de música clásica, circo y exposiciones. El catálogo es variado.

Si es amante de la música pop, mañana (21.00 horas) tiene una cita ineludible en el Auditorio Mar de Vigo, donde desembarcan Los Secretos con un equipaje repleto de clásicos que forma parte ya de la historia de la música española. Tras el concierto de la banda madrileña, a las 22.30 horas, arrancará la fiesta solidaria a favor de Lotus ONG, una entidad que trabaja para ofrecer un mundo mejor a los niños de Varanasi, una de las zonas más desfavorecidas de la India.

Solidario es también el Jardín Infinito del Pazo de San Lorenzo, en Santiago, una rosaleda formada por 20.000 flores de luz led que invita a pasear y a recordar a los llamados «seres de luz», tanto a los que ya no están como a quienes siguen acompañándonos. La instalación puede visitarse hasta el 9 de enero, de 18.00 a 22.00 horas (cerrado los días 31 de diciembre y 1 de enero), y toda la recaudación se destinará a la Fundación Andrea, que apoya a familias de niños con enfermedades graves y de larga duración.

Un momento de «Esfínter 4». / Marta G. Brea

Uno de los espectáculos de estas fiestas es «Naviland. El musical de los Reyes Magos» (29, 21.00 h.), que sin duda hará las delicias de grandes y pequeños en el Auditorio Mar de Vigo. Otro clásico de estas fechas es «El cascanueces», una producción del Tchaikovsky National Ballet que cerrará el año en este espacio el 30 (21.00 h.).

¿Y qué mejor que comenzar el año con un espectáculo de circo? Los días 2 (20.30 h.) y 3 de enero (18.00 y 20.30 h.) estará en este auditorio el Gran Circo Acrobático de China, calificado como único en el mundo, con más de 30 artistas en escena, la mayoría medallistas olímpicos y algunos procedentes del Cirque du Soleil.

La música disco también adquiere protagonismo en el nuevo año, de la mano de «We Love Disco» (4 de enero, 18.30 h.), un viaje a través de los éxitos de la música disco de los 70, 80, 90 y 2000. Cinco artistas y seis bailarines harán traer de vuelta los grandes títulos de este género en un espectáculo con un diseño impresionante de pantallas led y efectos robóticos.

Un número de El Gran Circo Acrobático de China. / Efe

Y sin abandonar este auditorio, el 9 (20.00 h.) regresa a Vigo la Film Symphony Orchestra (FSO), la orquesta más películera del país, con su nueva propuesta, «Toon Story». Más de 70 artistas –músicos y cantantes– bajo la dirección del director y divulgador musical Constantino Martínez-Orts recorrerán la musical del cine de animación a través de las bandas sonoras de «El rey León», «Cómo entrenar a tu dragón», «Pesadilla antes de Navidad», «Anastasia» y «Shrek», entre otras películas.

Mañana (18.30 y 21.00 h.) llega al Teatro Afundación «Esfínter 5», un show de humor para cerrar el año con Javier Veiga, Rober Bodegas y David Amor. En este mismo escenario, el 30 (20.30 h.) la Orquesta Clásica de Vigo, acompañada por Aida Saco Beiroa al piano, ofrecerá «Concierto Extraordinario de Nadal: Ravel 150», que rinde homenaje al virtuoso francés en su 150 aniversario de su nacimiento.

Para los más pequeños, el 2 de enero (17.30 h.) regresa a los escenarios «Bibopalula. O espectáculo», el primer musical en gallego, una experiencia diseñada para niños de 2 a 6 años. El 3 (17.00 h.) tomará el relevo «El Show de la Fantasy House», una inmersión en el universo del Team Fantasy, compuesto por los exitosos Youtubers Animalize21, AlesGF, PabletePablitor y los diferentes personajes que encarnan en sus vídeos como El Rulas, El Ruso y Pablete, entre otros, tan queridos por su público.

El 9 (21.00 h.) regresan al Teatro Afundación las «Noches de retanca», el espectáculo de comedia por excelencia de Galicia, que cumple 16 años. Asimismo, el 10 (20.00 h.) tendrá lugar el Concierto de Año Nuevo de Viena de mano de la Philharmonic Ensemble.

Exposiciones

La Cidade da Cultura, en Santiago, ofrece, entre otras propuestas de su «Nadal no Gaiás», la instalación «Sueños de Argonautas», de Nuria Prieto (Ponferrada, 1985), arquitecta y doctora por la Universidad de A Coruña, especializada en arquitectura, rehabilitación y deseño expositivo. Se trata de un paisaje mágico habitado por esferas luminosas y pasillos hinchables por los que transita el visitante.

Por otra parte, el MARCO de Vigo ofrece «Colección MARCO», con fondos propios del museo vigués; «Roberto Huarcaya. Intersticios. Fotogramas 2014-2025»; «Irene González. Se lembrar fose esquecer», y «Espazo de xogo libre Argallar», que finaliza el 31 de diciembre.

La Fundación Marta Ortega Pérez (MOP), en A Coruña, muestra «Wonderland», dedicada a la obra de la galardonada fotógrafa estadounidense Annie Leibovitz y que ya suma más de 34.000 visitas desde su apertura el pasado 22 de noviembre.

Por su parte, en el Museo de Pontevedra pueden verse las exposiciones «José Ruibal, un escritor centenario», «Leopoldo Varela, la fuerza del color» y «Dalia», de Marta Pazos, prorrogada hasta el 11 de enero.