Estreno en enero
Netflix lanza el tráiler de la cuarta temporada de 'Los Bridgerton', con guiños a Cenicienta
Los nuevos episodios están centrados en el hermano bohemio, Benedict (Luke Thompson)
Marisa de Dios
La familia Bridgerton vuelve a Netflix. El gigante del 'streaming' acaba de lanzar el tráiler de la cuarta temporada de una de sus series estrella, creada por la factoría Shondaland de la escritora y productora Shonda Rhimes, que se estrenará el próximo 29 de enero de 2026. Los nuevos episodios estarán centrados en otro de los hijos de los Bridgerton, el bohemio Benedict (Luke Thompson), y las imágenes avanzan que habrá una historia con claros guiños a Cenicienta.
El joven siempre se había mostrado reacio al compromiso amoroso, pero su madre tiene otros planes para él este año. "Debes casarte. Aún no has conocido a la chica correcta", le dice Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) a su hijo en el tráiler, mientras su hermana Eloise (Claudia Jessie) y su cuñada Penelope (Nicola Coughlan) lo definen como "libertino".
La Dama Plateada
Un baile de máscaras en la mansión familiar marcará el destino de Benedict en la serie basada en las novelas de Julia Quinn. Allí conocerá a la misteriosa Dama Plateada (Yerin Ha), pero su encuentro acabará de forma abrupta cuando suenen las 12 campanadas, al más puro estilo Cenicienta.
En vez del zapato, la chica perderá un guante, el objeto que conservará el protagonista con la esperanza de encontrarla.
Las imágenes del tráiler de la cuarta temporada de 'Los Bridgerton' también muestran a otros personajes como la reina Charlotte (Adjoa Andoh) y a otra de las hermanas de Benedict, Francesca (Hannah Dodd).
La segunda parte, en febrero
Aunque Netflix estrenará los nuevos episodios el 29 de enero, la segunda parte de esta cuarta temporada no llegará hasta el 26 de febrero.
