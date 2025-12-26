Un «Nadal solidario» para llegar a todas las personas

Con el objetivo de proporcionar un «alivio» a unas jornadas festivas en las que sus necesidades aumentan de forma considerable, al tiempo que se refuerzan los vínculos comunitarios a través de una intervención a pie de calle sencilla, útil y necesaria, el «Nadal solidario» impulsado por la Fundación Érguete-Integración fue una de las iniciativas que marcó el inicio de las fiestas navideñas en Vigo, puesto que la entidad llevó a cabo un reparto de aproximadamente un centenar de menús completos, en los que no faltaron ni los dulces de la época ni un regalo para cubrir las necesidades más inmediatas de alimentación, entre usuarios que actualmente se encuentran en situación de calle o exclusión severa en la ciudad olívica.

Ni beneficencia ni caridad, el «Nadal solidario» de la Fundación Érguete busca, a través de una intervención directa y accesible, dar respuesta a una realidad detectada en Vigo: «Durante la Navidad aumenta el número de personas que buscan ayuda. No todas cuentan con un hogar, una mesa compartida o un espacio seguro y los recursos habituales no alcanzan para cubrir la demanda, quedándose muchas personas fuera», exponen desde la entidad. Es por esto que se decantaron por efectuar la entrega, el pasado día de Nochebuena, de una comida especial y un regalo práctico a personas usuarias del programa Sísifo en Vigo y A Coruña, en un gesto de acompañamiento y apoyo, acción solidaria que repetirán el próximo 31 de diciembre.

Psicóloga del área de intervención social de la Fundación Érguete y parte del equipo multidisciplinar de dicho programa de intervención precoz con personas drogodependientes y/o en situación de exclusión social, Nuria Cuña, explica que «las personas que participan en este Nadal solidario son aquellas que son más estables en el servicio. Algunas de ellas llevan años en esta situación, llevan años siendo usuarios del servicio. En todo el programa atendemos a un total de 1.000 personas de Vigo, pero es cierto que por situación itinerante, muchos pueden venir durante unos meses, luego desaparecen y luego vuelven, es por esto que en el Nadal solidario solo contamos con unos 100 fijos».

Usuarios del programa Sísifo a la espera del reparto de la comida especial de Navidad. / Marta G. Brea

Desde Sísifo, los profesionales han constatado en los últimos años un notable incremento de personas jóvenes en situación de calle o de exclusión severa. En este sentido, Nuria Cuña señala que «hay un aumento bastante importante de personas jóvenes, de hecho, ahora mismo el 25% de usuarios del programa tienen entre 18 y 30 años, por lo que es un perfil que sí que estamos viendo que va subiendo, aunque el grueso siguen siendo personas de entre 30 y 50 años. Detectar a estos jóvenes es fundamental para intervenir cuanto antes, de hecho, en 2026 tenemos intención de iniciar un programa específico para evitar que se cronifiquen en esta situación, lo cual no es fácil, porque se encuentran en un momento, sobre todo en cuanto al consumo de drogas, en el que no perciben un riesgo elevado».

El «aumento alarmante del consumo de cocaína fumada» es precisamente una de las principales causas que Nuria Cuña señala y relaciona con esa tendencia al alza de usuarios jóvenes dentro del programa Sísifo, añadiendo la psicóloga que «aunque también se da el consumo de otras drogas a edades tempranas, la mayoría de jóvenes que atendemos consumen cocaína fumada y no valoran el riesgo que conlleva para la adicción. También sucede que muchos de los jóvenes que atendemos ya han pasado por el sistema de menores también y llega un punto en el que salen, son adultos y se quedan fuera nuevamente de la red».

Entrega de alimentos donados por la parroquia del Rocío. / Marta G. Brea

Pasos para la inclusión social

Entre los principales servicios que la Fundación Érguete presta a los usuarios de Sísifo en Vigo, Nuria Cuña destaca el «calor-café» en la propia sede de la entidad, «en el que pueden venir a desayunar, ducharse y lavar su ropa, en cuanto a necesidades básicas, y allí también estamos todo el equipo que los ayudamos en todo lo relacionado con dar pasos hacia la inclusión, porque muchos están fuera de la red de Servicios Sociales por distintos motivos. Para volver a reconectar con toda esta red, nuestro equipo con psicólogos, psicopedagogos, trabajador social e integradora social, los apoyamos. Además, también hacemos intervención en calle con nuestra unidad móvil, llevando desayuno y alimentación no perecedera. Por otra parte, tenemos acompañamiento psicológico, sanitario y para mejorar la empleabilidad. El objetivo es que consigan ser lo más autónomos posible».

Cuña concluye haciendo hincapié en la importancia de que estas personas reconecten con los espacios comunitarios de la propia ciudad y reivindica «entender que no son parte del decorado, que tienen una historia de vida y que tienen que ser tratadas de manera digna», poniendo el foco en la profunda desigualdad que implica para ellas el acceso a un vivienda o habitación en alquiler asequible.